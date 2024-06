Familia busca respuestas tras desaparición de mujer dada de alta de hospital en Burlingame

Un hombre hispano y su madre buscan respuestas después de la desaparición de su hermana e hija luego de que los médicos la dieran de alta en un hospital en Burlingame sin avisarle a la familia.

“Mi hermana tiene una condición de salud, ella está siendo tratada en neurociencia en Stanford por seizures y epilepsia”, explicó Josué Miguel Lemus Castillo, hermano de la mujer desaparecida.

Josué llamó a la policía de Burlingame el 6 de junio a las 8:00 a.m., para pedir ayuda ya que su hermana Karen Michelle Lemus, desde la noche anterior, se encontraba según Josué, desorientada, ansiosa y agitada, ya que desde más de 20 años ella tiene problemas de salud y en esta ocasión trató de atentar contra su vida

Al llegar la policía investigó sobre lo que estaba pasando.

“La policía le preguntó qué es lo que ella quería hacer y les dijo que quería ir al hospital”, indicó Josué.

Según él, la policía trasladó a su hermana a un hospital local usando lo que las autoridades llaman en ingles Hold 5150 que permite que una persona que esté padeciendo de una crisis de salud mental pueda ser detenida por 72 horas en un hospital psiquiátrico para saber si representa un peligro.

Pero Josué aseguró que al día siguiente a eso de las 5:45 p.m., intentaron visitarla y aquí surgió otra preocupación.

“Y nos dijeron que a ella la habían dado de alta a las 4:30 p.m., que la habían evaluado y que ellos determinaron que ella estaba bien para salir por su propio pie”, relató Josué.

La familia volvió a pedir la ayuda de la policía.

“Como a las 4:30 p.m., salió del hospital y agarró un taxi, y fue a la Mission en San Francisco”, dijo Rafael Noriega, oficial de policía de Burlingame.

Autoridades indicaron que ella llegó al albergue Dolores un lugar que abre únicamente en horas de la noche.

“Ya tenemos más de 48 horas buscando el teléfono, pero si está apagado no lo podemos encontrar”, explicó Noriega.

Josué dijo seguir en espera de noticias.

“Hasta ahorita para serle honesto no he escuchado nada a la policía, no se han comunicado conmigo para nada”, indicó Josué.

Por su parte el hospital emitió un comunicado indicando:

“Las leyes de privacidad y nuestras políticas nos prohíben dar información de un paciente. El hospital Sutter está profundamente comprometido en proveer cuidado seguro y compasivo, y valoramos la confianza que nos dan nuestros pacientes”.

Josué le pidió a la comunidad ayuda para encontrar a su hermana lo más pronto posible.

Si tiene información sobre el caso comunícate con la policía al (650) 777-4100.