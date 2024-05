Intersección en Burlingame calificada como la más peligrosa de California

Una intersección en Burlingame fue catalogada como la más peligrosa de California debido a la cantidad de accidente que se han registrado.

Algunos la llaman la intersección de la muerte y está ubicada en California Drive por donde circulan autos, trenes y peatones.

José Aburto aseguró que casi perdió la vida en dicha intersección.

"Las bocinas al mismo tiempo ese día no me fijé, a todos lados y cruce caminando y el otro al mismo tiempo y sentí que casi me pasó", dijo José.

Según la vicealcaldesa de la ciudad en la última década ha habido unos 22 accidentes entre automóviles y trenes.

"He visto personas que quedan a mitad viendo que el semáforo está en rojo se quieren adelantar y no hay espacio para otro carro", dijo Melvin Lara, trabajador del área.

Por esta razón, senador estatal Josh Becker quiere solicitar fondos al gobernador Gavin Newsom para realizar modificaciones y prevenir más accidentes.

“Teníamos el dinero en el presupuesto del año pasado, pero nos lo quitaron y por eso vamos a pedir nuevamente recursos por la urgente necesidad que hay de hacer estos trabajos, al tener dinero estatal podríamos recibir dinero federal", explicó Becker.

Para el proyecto se necesitarían ahora unos $70 millones.

“La intersección es confusa, pasan unos 30,000 carros cada día y la idea es elevar los rieles del tren y así evitar accidentes”, indicó Emily Beach, vicealcaldesa.

El proyecto ya está listo solo se necesita el dinero, según el senador

Mientras tanto si tienes que cruzar esta intersección ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Utiliza ropa de colores preferiblemente

Tenuna linterna a mano al cruzar la calle

Trata de cruzar en calles iluminadas

Siempre utiliza el paso peatonal

EL gobernador Newsom podría decidir en dos semanas si aprueba o no los fondos para realizar los trabajos en la intersección.

Si los aprueba, las modificaciones comenzarían el año que viene y durarían unos 3 años.