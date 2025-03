“Era una mujer especial”: esposo de salvadoreña muerta en accidente en Concord

Una familia salvadoreña llora la repentina partida de una madre que murió en un accidente el fin de semana pasado en Concord.

Telemundo 48 habló con el esposo de Eva María Rodas quien se encontraba en la funeraria haciendo los trámites para su funeral.

“Andar dando estas vueltas ahorita en la funeraria, jamás me lo imaginé en este tiempo yo, nunca en la vida”, aseguró Armando Sánchez, esposo de Eva.



Eva tenía 40 años y conducía su camioneta la madrugada del sábado 8 de marzo cuando a la altura de Kirker Pass Road, un conductor que manejaba en sentido contrario la impactó de frente.



“A las 3:00 a.m., entraba ella, solo le faltaban 3 minutos para llegar al trabajo”, aseguró Armando.

Por manejar de madrugada desde Oakley, Armando aseguró que siempre monitoreaba en su celular que su esposa llegara con bien a Clayton donde trabajaba.

“A las 3:08 a.m., le llamé otra vez, pero el teléfono todavía seguía en la misma localidad. Así que agarré mis zapatos y me fui. En lo que yo llegué todavía no habían cerrado la calle, estaba abierta la calle”, recordó Armando.

El impacto fue tal que ambos conductores murieron en el lugar. En el auto que causó el choque iba un hombre, de 34 años, quien salió expulsado del vehículo. La patrulla de caminos indicó que el alcohol pudo haber sido un factor en este accidente.

“Alguien que está divirtiéndose toda la noche anterior y le quita la vida a una persona que va a trabajar. Él se divirtió y ella no”, dijo Armando.

“Mis nietos es lo más doloroso ahorita, hay que ver cómo los sacamos adelante”, explicó Germán Rodríguez, padre de Eva.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Lo que más lamenta el padre de Eva es que sus nietos de 11 y 17 años vayan a tener que crecer sin su madre.



“Fue una madre responsable también, dedicada a sus hijos. No se merecía eso por una gente irresponsable que son las que ocasionan las tragedias y hacen un gran daño a toda la familia”, enfatizó Germán.

Tras 20 años de relación, Armando aseguró que aún está asimilando el cambio radical que está atravesando con sus hijos.

“Ella era una mujer sumamente especial, trabajadora, cocinaba. Dedicada totalmente a su familia”, dijo Armando.

Una cuenta de recaudación de fondos en internet a nombre de Eva busca contribuir con los gastos económicos de esta perdida.

“Uno ve las noticias y no piensa que le va a pasar a uno, nunca me lo imaginé, jamás en la vida”, expresó Armando.