Joven de Daly City viaja a México y presuntamente termina asesinada por su novio

El novio de una joven que vivía en Daly City se encuentra detenido en México por ser el principal sospechoso de matarla durante unas vacaciones en el país azteca en enero de este año.

La familia de Dallana Francio pidió que el caso sea trasladado a Estados Unidos ya que el sospechoso es ciudadano estadounidense.

Melissa Franco, la hermana gemela de Dallana, aseguró que la última vez que la vio fue antes de irse de viaje el 27 de enero.

“Se me hizo muy raro porque cada vez que vamos a México siempre vamos todas juntas, y esta vez me dijo que se iba a México de la nada y no la vi feliz”, aseguró Melissa.

Dallana y su novio Oscar Yair Trejo, ambos ciudadanos estadounidenses, llegaron a Nayarit, México donde planeaban encontrarse con familiares, pero su hermana aseguró que eso nunca ocurrió.

“El 28 de enero dejó de contestar los mensajes, le mandábamos mensajes y ya ni le llegaban”, explicó Melissa.

Fue en ese momento cuando su madre la reportó como desaparecida y le preguntaron a su novio si sabía de su paradero.

“Él en esos días contestó y le dijo a mi mamá, ´no es que yo no sé , Dallana se fue con otra persona yo estoy acá, ella me dejó abandonado´”, afirmó Melissa.

Tres días después, la fiscalía general de Nayarit confirmó el hallazgo de los restos de la joven, de 22 años, en un domicilio en esa ciudad.

De acuerdo al acta de defunción de Dallana, su muerte fue ocasionada por un traumatismo craneoencefálico severo.

Autoridades mexicanas determinaron que su novio era el principal sospechoso de su muerte, emitieron una orden de aprehensión por feminicidio agravado y delito vinculado con la desaparición de personas.

El 13 de febrero anunciaron el arresto de Oscar.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco dijo en parte:

“El imputado fue trasladado al estado de Nayarit para ser puesto a disposición del juez de control de primera instancia del sistema acusatorio y oral, con sede en la ciudad de Tepic, para dar continuidad a los trámites legales que establecerán su situación jurídica”.

Melissa ahora quiere que el caso del sospechoso se lleve en Estados Unidos.

“Porque son más responsables aquí y pues todo lo que se dice se hace, y en México pues ya han pasado meses y la policía de allá me iba a contactar pero no ha pasado”, aseguró Melissa.

Mientras avanza el caso, Melissa quiso compartir con Telemundo 48 fotografías de su hermana tomadas en febrero de 2023, donde según ella, demuestran que su hermana era víctima de abuso.

“Su mejor amiga me contó que fue Oscar quien le pegó”, aseveró Melissa.

Ella no quiere que otra familia pase por lo mismo.

“A veces decimos no nos metemos en las relaciones de los demás porque quedamos mal pero yo prefiero meterme para que mi hermana vuelva a estar aquí conmigo”, puntualizó Melissa.

Si eres víctima de violencia doméstica o conoces a alguien que este pasando por esta situación llama al teléfono (800) 799-7233, es una línea nacional, hablan español y están disponibles las 24 horas del día.