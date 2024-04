Buscan mejorar el rendimiento académico de estudiantes latinos en Oakland

Hay un movimiento en la ciudad de Oakland que busca mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Con el nombre de Raise the Bar o Elevar las Expectativas buscan impulsar las mejores prácticas en educación sobre todo para los estudiantes que están rezagados.

Jenifer aseguró que desde que llegó a la escuela intermedia Oakland Unity, sus notas han mejorado.

“Mis 5 clases que tengo, tengo todas As”, indicó Jenifer.

Otros estudiantes comparten la misma emoción, sobre todo al notar las diferencias con escuelas previas en las que han estado.

“Sí, yo acabo un trabajo de una clase, puedo trabajar con otras tareas que tengo de otras clases”, explicó Jeremy Castanon, estudiante de 8vo grado.

“Varias veces los maestros cuando ven que los alumnos necesitan ayuda en algo, dicen ´quédate conmigo después de la escuela´ y revisan la materia”, indicó Ensly Herrera, estudiante de 7mo grado.

Es un trabajo de grupo que aseguran está rindiendo grandes frutos.

En las pruebas estatales del año pasado, esta escuela superó el rendimiento académico promedio del estado.

“Obtuvimos el crecimiento más alto en el desempeño en matemáticas de todo el distrito para las escuelas intermedias, y seguimos creciendo sólidamente también en inglés”, aseguró Kate Goedeker, codirectora de Oakland Unity Middle School

El plantel, está ubicado al este de Oakland, donde la mayoría de estudiantes califica para subsidio de almuerzo, una luz de esperanza sobre todo cuando estudios demuestran que por ejemplo solo 51% de los graduados latinos tienen los requisitos completos para ir a la universidad, mientras que entre los blancos y asiáticos es de 79% y 84%.

“Entonces nosotros queremos ser un poco críticos con nosotros mismos y cambiar el sistema”, sostuvo Jorge Lerma, miembro de la Junta Escolar de Oakland/Representa a Fruitvale.

Por eso, Lerma impulsa una resolución que de aprobarse, busca establecer metas claras sobre desempeño académico, a cumplir, cómo duplicar el rendimiento en inglés y matemáticas para los grupos rezagados.

“No hay discriminación abierta, pero sí hay discriminación de cierto modo, cuando no te invitan, cuando no trabajan contigo, cuando no te ofrecen tutores”, aseveró Lerma.

Y la escuela Oakland Unity, aunque es chárter y tiene menos estudiantes, dicen es un modelo a seguir.

“No a través del reporte académico, pero los padres vienen a una junta y los estudiantes les explican a los padres que es lo que están aprendiendo y como hacen cosas aquí”, añadió Aracely García, maestra de laboratorio de aprendizaje.

“Por ejemplo este año tuvimos diferentes series donde les habla a los padres del estrés, cómo hablar con estudiantes de temas difíciles y no enojarte”, indicó Ana Castellanos, coordinadora de padres.