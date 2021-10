Identifican a hombre que murió luego de que le prendieran fuego a su saco de dormir en San Francisco

Un indigente asesinado después de que alguien prendiera fuego a su saco de dormir la semana pasada en el Distrito de la Misión de San Francisco fue identificado como Luis Temaj, de 43 años, dijo el viernes la Oficina del Médico Forense de la ciudad.

Según la policía, Temaj les dijo a los oficiales el 8 de octubre que estaba dormido en un saco de dormir cerca de la esquina de South Van Ness y la calle 25 y se despertó con un incendio.

Temaj sufrió heridas en la parte inferior de su cuerpo y fue trasladado a un hospital, donde murió al día siguiente, dijo la policía.

Los investigadores han considerado la muerte de Temaj como un homicidio y no se ha anunciado ningún arresto en el caso.

El jueves, la Coalition on Homelessness San Francisco dijo que la organización estaba entristecida por el asesinato de Temaj, pero dijo que los ataques no provocados contra personas sin hogar, lamentablemente, no son raros.

"Estos incidentes de odio contra miembros desproporcionadamente negros, marrones y queer de la comunidad sin hogar son demasiado comunes", dijeron los funcionarios de COHSF. "La triste realidad es que esta tragedia podría haberse evitado si el individuo tuviera un hogar. Cuando uno no tiene una puerta que cerrar, existe a merced de quienes lo rodean y son blancos fáciles de violencia, violencia que a menudo ocurre cuando están durmiendo, violencia que a menudo no se denuncia ".

Según funcionarios de COHSF, en un incidente separado en julio, un asaltante intentó quemar una tienda de campaña ocupada cerca de la esquina de las calles Florida y 20, a pocas cuadras de donde se incendió el saco de dormir de Temaj.

"La forma en que tratamos y hablamos sobre la comunidad sin vivienda es importante, ya que el alma de San Francisco pende de un hilo. Esta dolorosa muerte debería recordarnos a todos en SF que debemos impulsar el trabajo duradero para garantizar que todas las personas de nuestra ciudad tengan un lugar seguro y decente para llamar hogar ", dijeron los funcionarios de COHSF.