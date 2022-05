En las redes del fentanilo: recursos para tratar las adicciones a las drogas

Las adicciones a las drogas han sido un problema que por siglos ha afectado al ser humano, sin embargo, la llegada del fentanilo al mercado ha puesto en jaque a las autoridades ante la gran cantidad de muertes por sobredosis que se han registrado a causa de este opioide.

Autoridades aseguran que uno de los retos que enfrentan es que quienes trafican esta droga están fabricando píldoras falsas que contienen fentanilo.

Francisco, sobrevivió a una sobredosis tras ingerir, sin saber, una droga que tenía fentanilo.

“Y yo pensé que lo que iba a fumar era crack o cristal y era fentanilo, y yo solo recuerdo que lo fumé y luego todo se puso negro”, recordó Francisco.

El hombre se despertó en el hospital después de que los doctores le aplicaran Narcan, un fármaco utilizado para revertir sobredosis.

“Me dijo el doctor que me tuvieron que poner tres porque no reaccionaba y mi corazón no volvía a latir, estaba prácticamente muerto, no?”, aseguró Francisco. “Se me escarapela el cuerpo nomas de pensar que me he podido morir porque mi corazón ya se había detenido y gracias a los profesionales de los paramédicos y los doctores de aquí me pudieron estabilizar”, explicó.

RECURSOS PARA TRATAR LAS ADICCIONES A LAS DROGAS

El Hospital General de San Francisco ofrece uno de los mejores programas para ayudar a personas adictas a las drogas.

“Tenemos recursos para personas que quieren salir de la sobredosis aquí en el Hospital General de San Francisco. Tenemos el equipo de adicción con enfermeros, navegadores de pacientes y doctores”, afirmó Marlene Martín, médico en el Hospital General de San Francisco

Martín aseguró que se han registrado gran número de muertes por sobredosis, en especial entre latinos.

Además del Hospital General de San Francisco, estos recursos también son ofrecidos en 8 diferentes clínicas de la ciudad y en la organización SF AIDS Foundation.

Las personas con problemas de adicción también cuentan con pruebas para detectar el fentanilo en otras drogas ante de consumirlas y pueden obtener gratis Naloxona o Narcan dos fármacos que ayudan a quienes sufren de una sobredosis.

El condado Sonoma también cuenta con recursos para ayudar a los adictos.

“El Instituto Nacional de Abuso de Drogas; la Asociación para poner fin a la adicción; el Centro de Control de Enfermedades y el Departamento de Salud del Condado Sonoma”, indicó Adrián Ramírez, consejero de alcohol y drogas del condado Sonoma.

Adicionalmente hay grupos de narcóticos anónimos, sin embargo, hacen falta más fondos para estas agencias y las muertes siguen aumentando.

“En el 2020, hubo 144 muertos por sobredosis de droga en el condado Sonoma, 102 involucran el fentanilo, y esto es mayor que el promedio de 3 años anteriores”, aseguró Ramírez.

Y aunado a la pandemia, los problemas se agudizaron ya que los centros de ayuda tuvieron que adaptarse para continuar ofreciendo apoyo a quienes lo necesitaban.

“Alcohólicos Anónimos, Narcóticos anónimos pararon de tener reuniones en su momento y ahora están funcionando más que nada a un nivel virtual que también limita al acceso”, aseveró Rocío Tomei, vocera de medicina de adicciones de la Universidad de Stanford. “Todos los condados tienen un centro de recursos central que ayudan a que la gente llegue al lugar adecuado para el tratamiento”.