La ruta mortal del fentanilo: cómo y por dónde ingresa esta poderosa droga a EEUU

Las muertes por fentanilo han ido en aumento al pasar de los años y los más preocupante es que está afectando principalmente a jóvenes de entre 15 a 30 años.

“Más de 100,000 personas murieron en un periodo de 12 meses que terminó en mayo de 2021, según los CDC y esto es una cifra récord, un número que nunca habíamos visto y esta ya es una epidemia y una crisis nacional que también impacta al Área de la Bahía”, explicó Wade Shannon, agente especial a cargo de la DEA en San Francisco.

San Francisco es una de las ciudades con el número más alto de muertes por fentanilo en California y en marzo de 2022, el Departamento de Salud Pública de la ciudad emitió una alerta por el preocupante número de fallecimientos por sobredosis.

“Solamente en San Francisco se reportaron cerca de 700 muertes el año pasado y una cantidad similar el año anterior y todas relacionadas a los opioides sintéticos que se compran en las calles”, indicó Shannon.

Según la DEA el tráfico de fentanilo creció desde el 2019 hasta la fecha en un 465%.

CÓMO LLEGA EL FENTANILO A EEUU

El fentanilo es una droga producida en China y la reciben los carteles del narcotráfico para enviar los cargamentos por mar y por tierra con destino a EEUU.

El cartel del Pacífico y el cartel Jalisco Nueva Generación controlan el tráfico del fentanilo el cual llega por medio de varias rutas a Estados Unidos.

Rutas principales:

Sale de China a México y luego llega Estados Unidos

Sale de India a México y luego llega a Estados Unidos

Otras rutas:

Desde China hasta Alaska y con destino final a Estados Unidos

Desde China hasta Canadá y con destino final a Estados Unidos

Desde China directamente a Estados Unidos

RUTAS INTERNAS EN ESTADOS UNIDOS QUE SE UTILIZAN PARA TRAFICAR FENTANILO

“Por Texas entran para ser distribuidas en la Costa Este, pero el principal corredor es la autopista 5 y se divide por la carretera 99 hacia Bakersfield, Fresno y Sacramento, y por la carretera 101 hacia el Área de la Bahía”, dijo Shannon.

Estados Unidos lleva varias décadas en guerra contra las drogas, pero el fentanilo se ha convertido en la amenaza más mortífera de su historia.

El problema es aún más grave cuando los traficantes empiezan a fabricar esta droga en píldoras que son llamativas para los jóvenes que las consumen.

“Las organizaciones criminales mexicanas o los carteles están produciendo píldoras falsas con fentanilo. Las diseñan para que parezcan medicinas bajo prescripción como la Oxicotin o el Xenex pero no lo son porque contienen fentanilo. Lo hacen en un laboratorio no necesitas agricultores, no necesitas un sistema de irrigación, no necesitas fertilizantes, solo tienes que ordenar estos químicos fabricados en laboratorios”, aseguró Shannon.

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL FENTANILO

Según la Secretaria de Defensa Nacional de México:

Dos gramos de la droga representan 13 granos de sal, una dosis mortal para la mayoría de las personas

Una sola pastilla de fentanilo tiene un valor de $20

Con 2.2 libras de fentanilo se fabrican un millón de píldoras

Un millón de pastillas ofrecen una ganancia de $20,000,000

Producir 1 kilogramo cuesta $32,000 pero se vende en $400,000

EL FENTANILO EN EL ÁREA DE LA BAHÍA

Autoridades locales aseguran que la guerra contra el fentanilo es enorme por lo que trabajan arduamente para sacar esta peligrosa droga de las calles, ejemplo de esto, fue el decomiso y arresto de varios vendedores de fentanilo en el condado Alameda.

“Descubrimos fentanilo de colores púrpura y rosa durante estos arrestos y algo que nos preocupa es que los niños se sienten atraídos por estos colores”, dijo Óscar Pérez, teniente de la Oficina del Alguacil del condado Alameda.

LAS VIDAS QUE HA COBRADO ESTA PODEROSA DROGA

María Guerrero es una de las tantas madres que perdió a su hija debido al fentanilo.

Guerrero contó que su hija salió una noche con unas amigas y no regresó.

“Subieron un video a Snap Chat de cuando ella estaba tirado en el carro que ya no reaccionaba”, aseguró.

El hecho ocurrió en el condado Santa Clara y un menor de edad, quien presuntamente le vendió la droga a la adolescente, terminó preso.

“El niño sabía algo que él está vendiendo y debe de saber el riesgo y el problema fue que él no paró y él mismo se la dio a la niña”, explicó María.