Otro temor que surge a raíz de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump son los viajes domésticos por avión que pudieran poner en riesgo de ser arrestados a ciertos inmigrantes.

Es por esto que Telemundo 48 habló con un abogado de inmigración y le preguntamos:

¿Se puede viajar por avión sin preocupación de ser detenidos por ICE?

“Ahorita, como está la cosa, sí es posible viajar”, indicó Andrew Newcomb, abogado experto en inmigración.

Durante diciembre y antes de la toma de posesión de Trump el 20 de enero los expertos indicaron que los indocumentados sí pueden viajar por avión dentro de Estados Unidos, aunque siempre existe una posibilidad de ser cuestionados por agentes de migración dentro de los aeropuertos.

Sin embargo, Newcomb enfatizó:

“Empezando desde el 20 de enero, yo tendría mucha precaución y si hay casos de personas arrestadas en los aeropuertos los vamos a empezar a escuchar. Hay que ver cómo van a avanzar las cosas en los primeros meses de la administración”.

El abogado también recomendó NO viajar a 100 millas de la frontera por la habilidad que tienen los agentes de migración para realizar arrestos.

Además, California implementará el uso del Real ID que es una identificación aprobada por el Gobierno Federal y que solo pueden obtener los ciudadanos incluidos residentes legales y también inmigrantes amparados por ciertos programas migratorios. Esto será a partir del 7 de mayo para vuelos domésticos.

“Si después de esa fecha simplemente no les van a permitir abordar el avión entonces no sería recomendable comprar vuelos si no tienen un Real ID”, dijo Newcomb.

Con respecto al Real ID debes tener en cuenta:

“El Real ID únicamente es requerido para viajes por avión entonces si gustan viajes por autobús y ese tipo de cosas ellos sí lo van a poder hacer claro que cruzando por ciertos estados están corriendo un riesgo más alto. Estados como Arizona, Texas y Florida”, enfatizó Newcomb.

Adicionalmente, a pesar de la implementación del Real ID hay personas que podrán viaje dentro de EEUU solo utilizando el pasaporte de su país de origen, sin embargo, estos viajeros deben tener una visa de turismo o algún tipo de visado en sus pasaportes.

Así que es importante no tomar riesgos.

“Mi consejo para las personas que no tienen documentos es que no se arriesguen. Si ya están aquí en Estados Unidos no se arriesguen por ir a visitar a un familiar si no es necesario”, afirmó Hugo Orozco, residente del condado Santa Clara.

Los expertos aconsejaron tener a mano el número de un abogado de inmigración y recuerda siempre que tienes el derecho de permanecer callado.