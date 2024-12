¿ICE puede arrestar a inmigrantes dentro de escuelas, iglesias u hospitales?

Ante la toma de posesión en enero del presidente electo Donald Trump la incertidumbre entre la comunidad inmigrante de lo que podría o no pasar crece cada día.

Por esta razón, Telemundo 48 entrevistó a un abogado de inmigración para saber entre otras cosas si es posible que funcionarios del gobierno federal entren en iglesias, escuelas u hospitales para arrestar a inmigrantes que se encuentren dentro de estos recintos.

“La respuesta es técnicamente sí, pero hay una póliza en inmigración que se llama la póliza que previene a los oficiales de entrar a lugares de alta sensibilidad”, indicó Gabriel Espinosa Ramos, abogado de inmigración.

Bajo esta política de lugares de alta sensibilidad, desde el 2011, la agencia ICE no puede entrar a arrestar a personas indocumentadas en lugares como iglesias, hospitales y escuelas, a menos que el individuo tenga antecedentes criminales o problemas con la ley.

Pero el presidente electo Trump planea rescindir de esta postura.

¿Esto podría ocurrir en California siendo un estado santuario?

“Con esta ley en el estado de California esencialmente enforza esa política constitucional que dice: nosotros como trabajadores del estado no tenemos la obligación de hacer el trabajo de usted, el gobierno como ICE que es parte del gobierno federal”, indicó Espinosa Ramos.

¿Qué podrían hacer las iglesias si los agentes de ICE siguen las órdenes del presidente electo Trump?

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Podrían tratar de interponer demandas, pero la verdad lo único que podría hacer es no cooperar”, aseguró Espinosa Ramos.

Si eres arrestado por inmigración recuerda que debes hacer lo siguiente:

“Tiene el derecho a mantenerse en silencio, no firmar nada, y no decir que es un ciudadano si no lo es”, aseveró Espinosa Ramos.

También recomiendan tener a mano el número de un abogado de inmigración y recuerda que desde ya puedes consultar con un experto para buscar opciones para legalizar su estatus ya que existen ciertos tipos de visas que podrías desconocer.