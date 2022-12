Condado Santa Clara ofrece centros de calentamiento ante fuertes lluvias y bajas temperaturas

El condado Santa Clara está ofreciendo centros de calentamiento ante los fuertes vientos y las bajas temperaturas que se avecinan a la región.

Los centros de calentamientos estarán ubicados en las bibliotecas del condado y abrirán desde el sábado 10 de diciembre hasta el jueves 15 de diciembre.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por fuertes vientos para toda la región del Área para el sábado de 2:00 a.m., a 3:00 p.m. Se pronostica que para el domingo habrá lluvias y las temperaturas frías durante la noche de domingo a lunes estarán entre los 30 y los 40 grados.

“Alentamos a los miembros de nuestra comunidad a tomar precauciones contra la hipotermia y buscar centros de calentamiento en su comunidad. La Oficina de Vivienda de Apoyo del Condado alienta a las personas que no tienen refugio a aprovechar los Centros de Calentamiento. Los trabajadores de extensión, los socios comunitarios y los voluntarios continúan visitando los campamentos y distribuyendo mantas, ponchos, lonas y tiendas de campaña mientras brindan información sobre los Centros de Calentamiento a quienes no tienen refugio. Llame a la línea directa Here 4 You al (408) 385-2400 para camas de refugio (disponibilidad limitada)”, indicó el condado a través de un comunicado de prensa.

Para obtener la ubicación y los horarios de los centros de calentamiento en el condado haz clic aquí.