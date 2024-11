San Francisco: celebran aprobación de ley que impondrá penas más severas a criminales

California le dio un golpe duro al crimen después de que el 70% de los votantes, votaran el martes a favor de la Propuesta 36, que aumentará los castigos por algunos delitos de robo y posesión de drogas como fentanilo.

En 2014, la Propuesta 47 fue aprobada por los votantes reduciendo la mayoría de los delitos graves a delitos menores de posesión de drogas y de robos de propiedad valorados en menos de $950.

Telemundo 48 habló el miércoles con la dueña de un negocio latino en Tenderloin que ha sido robado en múltiples ocasiones.

En junio de este año le robaron $500 del negocio y aseguró que el caso no se ha resuelto.

“No, no se sabe nada. Se tomó el reporte policial”, indicó Edith Bello, dueña del negocio.

Pero esta situación está a punto de cambiar con la Propuesta 36. que permitirá interponer cargos mayores y sentencias más largas a aquellos que roban y venden drogas.

“Estamos cansados como comunidad, como sociedad de tanta barbaridad, ósea nos levantamos a un nuevo amanecer y a una nueva esperanza”, aseguró Edith.

En el verano el gobernador Gavin Newsom se opuso a esta medida.

La Coalición Curb que aboga para reducir el número de encarcelados emitió un comunicado que dice en parte:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“La Propuesta 36 es una estafa de gastos penitenciarios, que deja a los californianos en el apuro de otra ola de encarcelamiento racista”.

Pero la comunidad no lo ve así.

“Si esta gente dice que no quieren esto es porque no los han robado, por qué somos mayoría en las cárceles esa pregunta nos deberíamos comenzar a hacer como sociedad y no ser víctimas”, enfatizó Edith.

La medida podría entrar en vigor a más tardar el 18 de diciembre.