Adam Duran, candidato al Distrito 3 de San José, trabajará por la seguridad pública

Adam Duran, candidato al puesto de concejal del Distrito 3 de San José, aseguró que la seguridad pública es lo más importante para residentes de este distrito.

“Creo que el Distrito 3 necesita que nos concentremos en la seguridad pública porque si la gente no se siente segura, no vendrán aquí, y si no vienen no se generarán ingresos. Las empresas tampoco querrán construir aquí, San José solía ser conocida como la ciudad más grande y segura de EEUU, ya no tenemos esa distinción”, aseguró Duran.

Duran explicó que, atacar el problema de personas sin hogar, la limpieza de las calles y el trabajo en conjunto con los diferentes organismos locales será fundamental para que la la ciudad sea lo que era antes.

“Tendrá que empezar con una responsabilidad compasiva, haciendo que la gente rinda cuentas por sus acciones e inacciones”, dijo Duran.

