Incendios continúan causando avisos por mala calidad del aire en la Bahía

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía ha extendido un aviso por mala calidad del aire hasta el martes debido al humo de incendios forestales.

El distrito dijo que se espera que el humo del domingo proveniente de numerosos incendios en el norte de California y Oregón afecte la calidad del aire en toda el Área de la Bahía hasta el lunes, causando que la calidad del aire alcance un nivel bajo-moderado en el Índice de Calidad del Aire de la EPA de EEUU.

Es posible que se vean cielos llenos de humo y niebla y es posible que se perciba olor a humo.

El distrito dijo en un comunicado que no se espera que los niveles de contaminantes superen el estándar nacional de salud de 24 horas y que no hay ninguna alerta de Spare the Air vigente.

El distrito monitoreará de cerca la calidad del aire en toda la región para detectar los impactos del humo de estos incendios.

Si hay olor a humo, es importante que los residentes del Área de la Bahía protejan su salud evitando la exposición. El distrito dijo que, si es posible, permanezca adentro con las ventanas y puertas cerradas hasta que los niveles de humo disminuyan, si las temperaturas lo permiten.

También recomienda que aquellos afectados por el humo configuren sus unidades de aire acondicionado y sistemas de ventilación de automóviles para que recirculen para evitar que el aire exterior entre.

"El humo puede irritar los ojos y las vías respiratorias, provocando tos, picazón en la garganta e irritación de los senos nasales", dijo el distrito. "Las partículas elevadas en el aire pueden provocar sibilancias en quienes padecen asma, enfisema o EPOC. Las personas mayores, los niños y las personas con enfermedades respiratorias son particularmente susceptibles a los niveles elevados de contaminación del aire y deben tomar precauciones adicionales para evitar la exposición".

El martes será el quinto día consecutivo en que se emitirá un aviso por mala calidad del aire en la región.

Para ver lecturas de calidad del aire, visite www.baaqmd.gov .