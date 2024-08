Podrían permitir que indocumentados compren una vivienda en California

En la legislatura estatal avanza una propuesta que facilitaría que personas indocumentadas, puedan comprar vivienda en California.

La propuesta de ley AB-1840 es impulsada por el asambleísta Joaquín Armabula.

Esta haría explicito que alguien no puede ser descalificado por su estatus migratorio del programa que ayuda para el pago de la cuota inicial, llamado "California Dream for All".

“El Dream for All, te están dando el 20% de entre, ellos te van a dar ese dinero, $100,000 para una casa de $500,000 para tu comprar tu casa”, explicó Katherine Galdamez, asesora de préstamos "Change Home Mortgage".

Galdamez dijo que esta ayuda es crucial, porque para muchos el problema es reunir la cuota inicial.

Aclaró que el dinero es un préstamo, pero en condiciones favorables.

“No hay un pago mensual, pero lo tienes que regresar si vendes la casa o la refinancias”, dijo Galdamez.

Además, cuando termines de pagar la casa, tendrás que compartir con el estado del 15% al 20% de lo que se valorizó.

“Tienes que regresar un porcentaje del dinero al estado para que puedan usar el dinero para ayudarle a otra gente”, afirmó Galdamez.

Ahora la propuesta está avanzando, superó el Senado estatal de ahí tendrá que regresar a la Asamblea, y si es aprobada va al escritorio del gobernador, Gavin Newsom.

Algunos legisladores ya han expresado oposición porque dicen que los no ciudadanos no deben ser beneficiarios de programas estatales.

“Yo trabajo con mucha gente latina y esto fuera algo muy grande, y ayudaría a muchas familias que están aquí por años, pagan sus taxes bien, están trabajando todo legalmente”, aseguró Galdamez.