Dos autos arrollan mortalmente a un hombre en San Carlos

La Oficina del Alguacil del Condado San Mateo dijo que los choques ocurrieron el domingo 24 de diciembre alrededor de las 6:57 a.m. en la cuadra 1400 de El Camino Real. Los agentes dijeron que la víctima era un peatón de 69 años de Redwood City. El primer conductor era un hombre de 27 años de Redwood City, se dirigía hacia el norte por El Camino Real cuando su vehículo atropelló al hombre que cruzaba la calle.

El conductor del primer vehículo no resultó herido y cooperó con las autoridades. Los hallazgos preliminares sugieren que las drogas y el alcohol no fueron factores contribuyentes, ya que el conductor no mostró signos de intoxicación.

Los investigadores determinaron que un segundo vehículo también atropelló a la víctima y abandonó el lugar. La policía encontró el segundo vehículo cerca de Harris Avenue y Adams Street en Redwood City.

El conductor, Hok Gwan Jong, de 66 años, de San Mateo, fue arrestado bajo sospecha de un delito grave de atropello y fuga y fue ingresado al Centro Correccional de Maguire.

Cualquier persona que tenga información sobre la muerte puede comunicarse con el agente G. Ramírez al (650) 802-4277.