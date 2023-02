Si gana suficiente dinero, el Servicio de Impuestos Internos le pedirá que presente una declaración de impuestos. Es posible que muchos estudiantes universitarios, que no son precisamente conocidos por sus grandes salarios, no ganen lo suficiente como para necesitarlos.

Pero incluso aquellos que no ganan suficiente dinero para estar legalmente obligados a presentar una declaración pueden querer enviar una declaración. ¿Por qué? Un reembolso podría estar en camino.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

A continuación, averigüe si necesita declarar impuestos este año y por qué podría querer hacerlo de todos modos.

REQUISITOS PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES SOBRE LA RENTA DE 2022

Antes de presentar la solicitud, deberá conocer su estado. Si alguien, como sus padres, lo reclama como dependiente en sus impuestos, usted puede y es posible que aún deba presentar una declaración. Es una buena idea discutir eso con tu padre o tutor antes de presentar la solicitud.

Según el IRS, si usted es un dependiente soltero, menor de 65 años y no ciego, debe presentar una declaración de impuestos si:

• Su ingreso no derivado del trabajo (que incluye intereses sujetos a impuestos, distribuciones de ganancias de capital, compensación por desempleo y beneficios del Seguro Social sujetos a impuestos) superó los $1,150

• Su ingreso ganado fue más de $12,950

• Su ingreso bruto (total devengado y no devengado) fue mayor que el mayor de: $1,150 o su ingreso devengado (hasta $12,550) más $400

El programa de ayuda voluntaria a los contribuyentes (VITA, por sus siglas en inglés) es un programa asociado con varias universidades que promueve la preparación de declaración de impuestos gratuitas. Christopher Thornton, vicepresidente del centro en UCLA, explica cómo funciona.

Si no será reclamado como dependiente de los impuestos de otra persona, debe presentar una declaración si ganó más de $12,950 en 2022. Para los contribuyentes menores de 65 años, ese límite sube a $25,900 si está casado y presenta una declaración conjunta, pero casado las parejas que presentan una declaración por separado deben hacerlo si ganan más de $5.

Es posible que los estudiantes universitarios en particular deseen verificar dos veces sus ingresos imponibles: una parte o la totalidad de una beca o subvención puede estar sujeta a impuestos si se usa para gastos imprevistos, incluidos alojamiento y comida o viajes.

POR QUÉ ES POSIBLE QUE DESEE PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE TODAS FORMAS

“Esta es una gran introducción a la edad adulta”, le dice a CNBC Make it Holly Reid, contadora pública certificada que se especializa en educación financiera para jóvenes. ”[Los estudiantes universitarios] han estado pidiendo más independencia, así que definitivamente es algo que animaría a todos los estudiantes universitarios a hacer, uno: para que puedan estar expuestos, ver cuáles son las preguntas, pero dos: nunca saben si pueden recibir una devolución de impuestos."

Incluso si no está legalmente obligado a presentar una declaración de impuestos, el IRS recomienda hacerlo de todos modos si le retuvieron el impuesto sobre la renta de sus ganancias, porque puede tener derecho a un reembolso.

Los contribuyentes que ganan entre $1 y $5,000 recibieron un reembolso promedio de $278 para el año fiscal 2019, según un análisis de Motley Fool de los datos del IRS. El reembolso promedio fue de $911 entre quienes ganaban entre $5,000 y $10,000 el mismo año.

No habrá reembolsos hasta mediados de febrero.

Otras situaciones, como tener un hijo o calificar para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), pueden agregar un incentivo para que presente una declaración de impuestos, si corresponde.

Los créditos fiscales reducen su obligación tributaria o el dinero que le debe al IRS. Algunos son parcial o totalmente reembolsables, lo que significa que si reduce su obligación tributaria a cero, pero es elegible para un crédito reembolsable, puede obtener el pago de esa cantidad. Por ejemplo, si califica para un crédito totalmente reembolsable de $2,000 como el EITC, pero debe $1,000 en impuestos, es posible que reciba un reembolso de $1,000.

Desafortunadamente, declarar tus impuestos puede significar que descubras que debes dinero. Pero es mejor descubrirlo más temprano que tarde. “No queremos que se encuentren en una situación en la que no hayan presentado una solicitud y luego tengan que enfrentar algún tipo de sanción más adelante en la vida”, dice Reid.

QUÉ HACER CON TU DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

Para los estudiantes universitarios que no tienen dinero en efectivo, un cheque de reembolso de impuestos podría ser el salvavidas necesario para pagar la matrícula, los libros o incluso los comestibles. Pero si sus necesidades básicas están cubiertas y tiene un poco más de libertad para gastar su reembolso de impuestos, considere cómo podría ayudarlo a acercarse a la independencia financiera.

Si bien puede ser tentador gastar un par de cientos de dólares en un viaje de vacaciones de primavera o en entradas para un concierto, no es una mala idea guardar parte o todo ese dinero en un fondo de emergencia para cuando lo necesite absolutamente.

“Recomendaría que conserven [su dinero de reembolso] durante al menos 30 días y realmente piensen en cómo utilizar mejor el dinero”, dice Reid.

Si aún no tiene una cuenta de inversión, probablemente no esté solo: muchos consumidores no comienzan a invertir hasta que tienen entre 20 y 30 años. Pero la universidad es un buen momento para comenzar a invertir porque cuanto antes comience, más tiempo tendrá su dinero para crecer, gracias a los rendimientos compuestos.

Alejandra Castro, vocera del IRS, responde preguntas sobre la declaración de impuestos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Por supuesto, invertir en el mercado de valores u otros activos volátiles conlleva un cierto nivel de riesgo, así que haga su tarea primero.

También puede usar su reembolso de impuestos para hacer un pago adicional a la deuda de su tarjeta de crédito o préstamos estudiantiles. Puede que no sea suficiente para borrar un saldo, pero un pago adicional aquí y allá puede ayudarlo a ahorrar en intereses y salir de la deuda más rápido.

Si es la primera vez que presenta una solicitud, "no se deje intimidar", dice Reid. Hay muchas aplicaciones y sitios web de impuestos acreditados que lo guiarán a través del proceso, junto con organizaciones que ofrecen asesoramiento fiscal experto gratuito.

El IRS alberga un programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA, por sus siglas en inglés) donde las personas que cumplen con ciertos requisitos, como ganar menos de $ 60,000, pueden obtener ayuda con sus impuestos de forma gratuita. Puede usar la herramienta de localización del IRS para encontrar un sitio de VITA cerca de usted.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kamaron McNair para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.