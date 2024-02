Conoce tus derechos y protecciones como inquilino en California

Rob Bonta, fiscal general de California, dio a conocer el miércoles una serie de protecciones y derechos que los inquilinos tienen al arrendar una vivienda a lo largo del estado.

Adicionalmente, explicó las obligaciones que los administradores de propiedades y dueños de vivienda tienen con los inquilinos.

“Si vive en una casa alquilada en California, tiene derechos. La ley de California protege a los inquilinos desde San Diego hasta Siskiyou, independientemente de su estatus migratorio o laboral, raza o identidad de género”, dijo Bonta. “La ley de California lo protege contra el desalojo sin orden judicial, la discriminación y las represalias. La mayoría de los inquilinos también están protegidos contra desalojos sin causa justa y grandes aumentos de alquiler. Insto a todos los californianos a que se familiaricen con sus derechos de inquilinos y busquen ayuda inmediata si creen que su arrendador está violando la ley”.

CUÁLES SON TUS DERECHOS COMO INQUILINO

A continuación, te mostramos una serie de aspectos que debes tener en cuenta si rentas o piensas rentar en California:

• Tu alquiler generalmente no puede aumentar más del 10% al año

• Sólo puedes ser desalojado por orden judicial y, en general, sólo por “causa justa”

• Tu arrendador debe reparar los desperfectos que tengas dentro del inmueble que puedan causar problemas de salud y seguridad

• Tu arrendador debe devolverte el depósito de seguridad y debe detallar las deducciones dentro de los 21 días posteriores a tu mudanza

• Tu arrendador debe proporcionarte adaptaciones razonables si tienes una discapacidad

• Tu arrendador no puede discriminarte ni tomar represalias en tu contra por ejercer tus derechos de inquilino

OBLIGACIONES COMO PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DE PROPIEDADES

• El alquiler no podrá aumentarse más del 5% más el cambio en el costo de vida (según el Índice de Precios al Consumidor) o el 10% en total, lo que sea menor, en el transcurso de cualquier período de 12 meses

• Después de vivir en tu unidad durante 12 meses, los inquilinos sólo pueden ser desalojados por causa justa, como se indica en la TPA.

• Para desalojos sin culpa, los inquilinos tienen derecho a asistencia de reubicación equivalente a un mes de alquiler

• Las ciudades o condados pueden tener leyes adicionales de control de alquileres y protecciones contra el desalojo

LO QUE DESBES SABER EN CUANTO A LOS DEPÓSITOS DE SEGURIDAD

• Después del 1 de julio de 2024, para la mayoría de los propietarios, el depósito de seguridad se limita a un mes de alquiler

• Los depósitos de seguridad se pueden utilizar sólo para (1) alquileres atrasados; (2) el costo de reparación de los daños causados por los inquilinos o sus invitados, sin incluir el desgaste normal; (3) el costo de limpiar la propiedad para que esté tan limpia como cuando el inquilino se mudó allí por primera vez; y (4) el costo de reemplazar o restaurar la propiedad personal del propietario, si el contrato de alquiler dice que esto está permitido

• Dentro de los 21 días posteriores a la mudanza, el propietario debe enviar al inquilino una declaración detallada de cualquier deducción del depósito de seguridad y devolver el resto del depósito

• Las reglas de la ciudad o del condado pueden tener más protecciones para los inquilinos o requisitos para los propietarios. Por ejemplo, algunas ciudades exigen que los propietarios paguen intereses sobre los depósitos de seguridad

TIENES DERECHO A UNA VIVIENDA SEGURA Y EN BUEN ESTADO

• Tu arrendador debe mantener tu casa segura y apta para vivir, independientemente de las condiciones en que se encontraba cuando te mudaste. Tu arrendador debe proporcionar:

Plomería en funcionamiento, incluido agua fría y caliente y eliminación de aguas residuales

Equipos eléctricos y cableado seguros y que funcionen, incluida la iluminación

Calefacción

Paredes y techos que protejan de la lluvia y el viento

Ventanas y puertas intactas, con cerraduras que funcionen

Detectores de humo y detectores de monóxido de carbono en funcionamiento

Salidas seguras contra incendios o de emergencia

Control adecuado de plagas de roedores (como ratas) e insectos (como cucarachas y chinches)

Saneamiento adecuado, incluidos suficientes botes de basura y áreas comunes limpias

Pisos, escaleras y barandillas en buen estado

Reparaciones para prevenir y solucionar riesgos para la salud, como riesgos de incendio, moho visible o humedad

• Tienes derecho a pedirle a tu arrendador que repare cualquier condición insegura o insalubre. Si tu arrendador se niega a hacer las reparaciones, busca ayuda de inmediato. Informa a tu oficina local de cumplimiento de códigos, al Departamento de Construcción local o al Departamento de Salud local sobre cualquier condición insegura o insalubre

• Es posible que tengas derecho a recibir asistencia para la reubicación. Si las condiciones son tan malas que tu salud o seguridad inmediata están en peligro, la ciudad o el condado pueden obligarlo a abandonar la propiedad inmediatamente y también pueden exigirle al propietario que pague para que seas trasladado a una nueva casa

• Retener el alquiler puede ponerte en riesgo de desalojo. Si tu arrendador se niega a hacer reparaciones, busca ayuda legal antes de decidir si deja de pagar el alquiler

DESALOJOS

• Si recibes un aviso de desalojo, léelo atentamente e intenta solucionar el problema en el aviso de desalojo antes de la fecha límite. Obtén ayuda legal si tiene preguntas sobre el aviso de desalojo o si hay algún problema con él

• Si recibes documentos judiciales relacionados con el desalojo, obtén ayuda legal de inmediato. Los desalojos pueden avanzar rápidamente y podrías perder un caso judicial automáticamente si tardas demasiado en actuar

• Es posible que tengas defensas contra ciertos tipos de desalojos. También existen leyes que te protegen de la discriminación y las represalias

• Tu arrendador no puede desalojarte sin una orden judicial. Es ilegal que un propietario bloquee la entrada, le corte los servicios públicos o mueva sus cosas para obligarlo a salir. Sólo un Alguacil, un Marshall o sus ayudantes pueden desalojarlos, y sólo con una orden judicial.

Si enfrentas desalojo o piensas que tu arrendador esta violando tus derechos como inquilino puedes calificar para recibir ayuda legal gratis o de bajo costo.

Encuentra oficinas de asistencia legal cerca de tu residencia haciendo clic aquí.

En caso de no calificar para asistencia legal gratis visita la página web del Colegio de Abogados de California donde hallarás servicio local de referencia de abogados certificados, o visita la The eviction process for tenants | California Courts | Self Help Guide

Según el Centro de Políticas y Presupuesto de California, casi 17 millones de californianos (el 44% de todos los residentes del estado) viven en viviendas alquiladas y más de la mitad de los hogares inquilinos de California están agobiados por los costos de la vivienda, lo que los coloca en mayor riesgo de inestabilidad en la vivienda y falta de vivienda.