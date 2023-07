Cupido no está en todas partes: los 10 lugares de EEUU con los matrimonios más cortos, según CNBC

La tasa de divorcios ha disminuido lentamente durante los últimos 20 años, según un análisis de CNBC basado en datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Por cada 10 parejas que se casaron en 2000, hubo alrededor de cinco matrimonios que terminaron en divorcio o anulación ese año. En 2021, solo hubo cuatro divorcios por cada 10 matrimonios en EEUU, una caída de alrededor del 20 %.

No todos los estados informan datos anuales a los CDC. En 2021, California, Hawaii, Indiana, Minnesota y Nuevo México no reportaron los divorcios, y en 2000, no lo hicieron California, Indiana, Louisiana y Oklahoma.

De los estados que reportaron datos de matrimonio, diferentes partes del país están experimentando diferentes tendencias, según USAFacts, que analizó los datos de la Oficina del Censo de EEUU. Los datos sugieren que los matrimonios son más cortos en los estados del oeste que en los del medio oeste o del este.

Los estados con los matrimonios más largos tienden a estar en el Medio Oeste o más al norte.

Las personas en Utah se casan más jóvenes, con una edad promedio de 25.8 años. Los de Washington, DC se casan más tarde, con una edad promedio de 31.95 años, según la Oficina del Censo de EEUU.

Los residentes de Washington, D.C. también tienen menos probabilidades de casarse: solo 44.66 % de la población se ha casado.

Nueva York ocupa el segundo lugar con la menor cantidad de personas casadas, con 66.29% de la población casada. El estado donde la mayor parte de la población está casada es Idaho, con 72.6% de las personas casadas.

LOS 10 LUGARES DE EEUU CON LOS MATRIMONIOS MÁS CORTOS

Washington, DC

Duración media del matrimonio: 10.5 años.

Edad mediana del primer matrimonio: 31.95 Alaska

Duración media del matrimonio: 16.8 años.

Edad mediana del primer matrimonio: 28 Texas

Duración media del matrimonio: 17.6 años.

Edad mediana del primer matrimonio: 28.45 Nevada

Duración media del matrimonio: 17.7 años.

Edad mediana del primer matrimonio: 30.45 Utah

Duración media del matrimonio: 18 años

Edad mediana del primer matrimonio: 25.8 Colorado

Duración media del matrimonio: 18.2 años

Edad mediana del primer matrimonio: 29.55 Oklahoma

Duración media del matrimonio: 18.2 años

Edad mediana del primer matrimonio: 27.4 Washington

Duración media del matrimonio: 18.3 años

Edad mediana del primer matrimonio: 28.8 Idaho

Duración media del matrimonio: 18.6 años.

Edad mediana del primer matrimonio: 26.8 Georgia

Duración media del matrimonio: 18.8 años.

Edad mediana del primer matrimonio: 29.2

LOS 10 ESTADOS CON LOS MATRIMONIOS MÁS DURADEROS

New Hampshire

Duración media del matrimonio: 21.5 años.

Edad mediana del primer matrimonio: 30.1 Maine

Duración media del matrimonio: 21.8 años

Edad mediana del primer matrimonio: 28.8 Pensilvania

Duración media del matrimonio: 21.8 años

Edad mediana del primer matrimonio: 30 Dakota del Sur

Duración media del matrimonio: 21.8 años

Edad mediana del primer matrimonio: 28.65 Iowa

Duración media del matrimonio: 22 años

Edad mediana del primer matrimonio: 28.45 Michigan

Duración media del matrimonio: 22 años

Edad mediana del primer matrimonio: 29.45 Montana

Duración media del matrimonio: 22.1 años

Edad mediana del primer matrimonio: 28.95 Vermont

Duración media del matrimonio: 22.4 años

Edad mediana del primer matrimonio: 30.6 Wisconsin

Duración media del matrimonio: 22.5 años

Edad mediana del primer matrimonio: 29.55 West Virginia

Duración media del matrimonio: 22.6 años

Edad mediana del primer matrimonio: 29.2

