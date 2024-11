San José: hispanos usan su discapacidad como motor para participar en maratones

En el este de San José hay un grupo de latinos que no se dejan detener por estar en silla de ruedas, por el contrario, ellos usan su discapacidad como motor para participar en maratones a lo largo del país.

“Queremos hacer más maratones, seguir creciendo el grupo para motivar a otras personas en nuestra condición”, aseguró Felipe Cali González, fundado del grupo Rolling n’ Running. “Que miren que hay una comunidad y más, que es una comunidad latina”.

Felipe, Enmanuel, Fili y Alberto acuden todos los días a entrenar al lago Cunningham en el sobre ruedas, se preparan para su próximo maratón.

“A veces la gente te mira y dice ´mira una persona en silla de ruedas´ y uno no piensa en eso, pero al estar en este grupo y hacer nuestras carreras, los eventos en silla de ruedas, muchas personas se nos acercan, nos piden una foto y es algo que nunca pensamos que íbamos a lograr, el ser nosotros una motivación”, aseguró Felipe.

Felipe nació en Oaxaca, México y a muy corta edad emigró con su familia a Estados Unidos, siguiendo el sueño americano.

“Tenía mis sueños de comprar una casa, tener mis cosas materiales, hacer una familia y todo esto me cambió cuando tuve mi accidente”, dijo Felipe.

A sus 26 años Felipe estaba conduciendo su moto cuando un auto lo atropelló, ocurrió en el 2002 y las heridas le causaron daño en la espina dorsal, lo que lo dejó en silla de ruedas

“Gracias a Dios y al apoyo de mi familia, especialmente de mi mamá que siempre ha sido un apoyo incondicional, me empezaron a motivar, a aprender nuevas cosas desde mi silla de ruedas, aprendí a nadar y más cosas que me motivaron a tener un propósito en la vida y hacer cosas nuevas”, aseguró Felipe.

Fueron años de transición, pero hace 6 años se decidió a fundar el grupo Rolling n’ Running, que ahora cuenta con seis integrantes en silla de ruedas que viajan a lo largo del país y han participado en decenas de maratones.

“Mi logro más grande es que me he podido hacer independiente, y esa libertad me ha dado motivación para hacer otras cosas como nadar hasta Alcatraz, subir hasta arriba del Mission Peak, hacer un maratón de 26 millas y queremos hacer más”, aseveró Felipe.

Felipe regreso a la Universidad Estatal de San José para continuar sus estudios y explicó que su siguiente meta es participar en un triatlón y sin importar las dificultades, no pararán hasta conseguirlo.

“El mensaje es que nunca pierdan la esperanza de que las cosas pueden mejorar, que no importa tu situación económica, tu situación física, siempre hay que buscar la manera de seguir adelante”, añadió Felipe.