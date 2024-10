Madre de familia de San José hallada muerta en Jalisco, México

Una familia del sur de la Bahía está de luto por la pérdida de su ser querido, que según dicen fue asesinado durante un viaje a México.

La familia de Erica Gamino, de 41 años, una madre divorciada de cinco hijos que creció en San José dijo que cuando se fue de viaje a Tijuana con su novio a principios de agosto, esa fue la última vez que la vieron.

El exmarido de Gamino llamó a su familia y les dijo que había identificado su cuerpo en estado de descomposición, que fue encontrado a lo largo de una carretera, y agregó que la policía le dijo que aparentemente tenía una herida de bala.

La policía de Tijuana dijo que el novio también podría ser una víctima.

Albert Gamino, el hermano de Erica, dijo que su familia ha pasado la mayor parte del último mes tratando de averiguar más.

"La policía ni siquiera ha hablado con nosotros en realidad", dijo. "Nos dieron un informe policial inicial que salió, pero que, nuevamente, no era claro en ningún aspecto de lo que estaba sucediendo".

Daniel Hoang, primo de Erica, dijo que los miembros de la familia han ido y venido a México y no pueden hacer mucho más.

"La embajada nos dijo que hiciéramos esto, hiciéramos esto, hiciéramos esto, y nunca tuvimos respuestas, ninguna pista", dijo. "En este momento, simplemente la traemos de regreso a casa para sus hijos y para nosotros".

Albert estuvo de acuerdo.

"No creo que nada allí en Tijuana se vaya a resolver. Realmente no lo creo", dijo. "Sus hijos y yo nos hemos dado cuenta de que no esperamos que venga nada de Tijuana, excepto que ella regrese a casa".

Los hijos de Erica están siendo cuidados por un miembro de la familia en el Área de la Bahía mientras toda la familia continúa viviendo en el limbo.

"No queremos seguir viviendo así, como seguir tratando de comunicarnos con México y tratar de encontrar toda la información", dijo Hoang. "No tenemos respuestas".

La familia ha estado en contacto con la oficina del congresista de Ro Khanna, que está investigando el caso.