Camión volcado provoca fuerte retraso en la autopista 680 en Sunol

Un camión que transportaba tierra se volcó en la autopista 680 en Sunol el jueves en la mañana, causando importantes retrasos en ambas direcciones, según el CHP

El accidente ocurrió poco después de las 9:30 a. m., en dirección norte, cerca de Andrade Road, informó el CHP. El camión terminó sobre la mediana central, derramando tierra a ambos lados de la autopista.

CHP advirtió que los conductores deben esperar importantes retrasos mientras las cuadrillas trabajan para enderezar el camión y limpiar la autopista.

Photos from the crash that occurred at 9:34am, northbound I-680 at Andrade Road. Expect major delays to upright the truck/trailer and clean freeway. Unknown ETO. Alternate routes would be I-880 to 238 to I-580. https://t.co/jtSFh6NFxu pic.twitter.com/OU0cRX1P5L