San Francisco: roban 3 veces en una semana la taquería El Faro

Una mujer inmigrante que comenzó haciendo burritos en una taquería de La Misión y que terminó como dueña del negocio vio cómo el fruto de sus más de 40 años de trabajo se evaporó en cuestión de minutos luego de haber sido víctima robo 3 veces en una semana en San Francisco.

"Mucho sacrificio para estar juntando trabajo de 5:00 a.m. 8:00 p.m., todo el día estoy acá y para que venga alguien y se lo lleva bien fácil pos no", aseguró Raimunda Ramírez, dueña de la Taquería El Faro.

Ramírez ha estado en el negocio desde hace 45 años y ha sido dueña del mismo desde hace 20 años.

La primera que entraron a robar al negocio fue el sábado pasado, los delincuentes rompieron la ventana de la puerta.

"No más dije ya me la quebraron no pensé que robaron algo", indicó Ramírez.

Pero en efecto sí robaron documentos y el bote de la basura, aunque no se llevaron el dinero.

Sin embargo, todo cambió el domingo siguiente cuando volvieron a robar.

"Y me hablaron a la casa a las 7:00a.m., y me vine", recordó Ramírez.

Esta vez entraron a la oficina dónde está la caja fuerte y se llevaron unas monedas de colección valoradas en $20,000.

Luego del incidente instalaron cámaras de seguridad en el restaurante, pero los volvieron a robar por tercera vez llevándose nuevamente solo documentos.

En el área los robos a negocios han aumentado un 13% en comparación al año pasado.

Ramírez afirmó que no tiene enemigos, que más bien ayuda a la comunidad, y de su negocio se mantienen familias enteras.

"Me da tristeza y se me hace injusto porque la miro como es muy trabajadora", aseveró Teresa Cárdenas, ayudante.

El reporte fue hecho a la policía quienes no estuvieron disponibles para una entrevista, tampoco estuvo disponible la supervisora Hilary Ronen.

Ramírez abrió una cuenta de GoFundMe para recolectar fondos y está considerando cerrar el restaurante debido a las perdidas económicas.