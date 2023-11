Inmigrantes en San Francisco protestan por la construcción del muro fronterizo

Decenas de inmigrantes salieron a las calles de San Francisco para manifestarse sobre el anuncio que dio el presidente Biden sobre la continuación de la construcción del muro fronterizo.

Miembros activistas de la Coalición del Norte de California para una Reforma Migratoria (NCCJIR) se manifestaron en las afueras de la casa de Nancy Pelosi.

“Hemos pedido reuniones con Nancy Pelosi para pedir su apoyo, para la HR-1511, la ley de registro que le daría la oportunidad a ocho millones de personas indocumentadas a aplicar por sus papeles. Estamos aquí que no necesitamos muro, necesitamos un proceso real para los 11 millones de personas forzadas a mantener su estatus de indocumentado” dijo Renee Saucedo, Coordinadora del programa Almas Libres del Condado Sonoma.

La protesta tuvo lugar la mañana del sábado frente a la casa de la congresista Nancy Pelosi en San Francisco

NCCJIR es una coalición de organizaciones de derechos de los inmigrantes en los condados San Francisco, Marín, Este de la Bahía, Sonoma y Humboldt, que incluye Mujeres Unidas y Activas (MUA), East Bay Sanctuary Covenant, El Porvenir, ALMAS LIBRES, Raizes Collective, Centro del Pueblo, Grupo de Trabajo de Defensa de Inmigrantes del Proyecto Organizador de North Bay, North Bay Jobs With Justice, Líderes del Futuro, Witness at the Border, National Lawyers Guild (SF Chapter), y otros.