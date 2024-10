“Necesito que me oigan”: madre venezolana a la que le amputaron sus extemidades pide ayuda en San Francisco

La madre venezolana a la que le amputaron sus extremidades tras contagiarse de meningitis protestó el martes frente al Departamento de Vivienda para pedir ayuda y encontrar una vivienda permanente para ella y su hija adolescente en San Francisco.

Carmen Márquez aseguró que contrajo la enfermedad estando en un albergue de la ciudad y como resultado le amputaron parte de su pierna y todos los dedos de sus manos, salió del hospital el pasado 9 de septiembre y desde entonces está sin un hogar.

“Le pido a la ciudad, a la alcaldesa que me dé la oportunidad de tener una vivienda digna, porque no tengo una casa y sigo en situación de calle, y tengo una hija adolescente de 15 años”, indicó Carmen.

La madre de familia explicó que sabe que ya no podrá volver a trabajar y por eso ella hizo su deber y hace semanas envió una solicitud para las viviendas permanentes que ofrece la ciudad, pero aseguró que la experiencia fue impersonal.

“Porque mire mi discapacidad alcaldesa, una computadora no hace todo y una computadora no iba a ir al hospital donde yo estaba porque me lo hicieron fue por una llamada en línea la estadística, y un resumen para ver si calificaba y me dijeron que califiqué con el 40%, y eso no me da que es hasta el 70%, 80%, 120% es que califican, pero mire mi discapacidad una computadora no va a ver mi discapacidad”, aseveró Carmen.

Por eso, se unieron a ella decenas de residentes y activistas frente al Departamento de Personas Sin Hogar y Vivienda para demostrar que el sistema actual de distribución de viviendas permanentes de la ciudad está en su contra y Carmen es ejemplo de esa disparidad.

“Pero en las investigaciones que hemos hecho hay 746 viviendas vacías y Carmen solo necesita una para poder vivir, que sea condicionada para su discapacidad”, dijo Brenda Córdova, vocera de la organización Fe en Acción de San Francisco.

Telemundo 48 contactó al Departamento de Personas Sin Hogar y Vivienda de San Francisco en tres diferentes ocasiones para que aclararan si estas cifras de unidades vacantes son reales y, de ser así, por qué el sistema sigue negándole unidades a familias como la de Carmen, sin embargo, hasta el momento no han respondido a nuestras preguntas.

Actualmente Carmen y su hija se están quedando en una habitación que les ofrecieron por un par de días, pero dicen que el espacio no le permite a Carmen continuar con sus terapias por lo que necesitan una solución pronto.

Le piden ayuda a la comunidad para que tomen acción y siguiendo este enlace llenen una petición a la ciudad de San Francisco abogando por el caso Carmen

“Yo necesito que me oigan, que oigan mi voz y no solo mi voz, sino la voz de todos esos migrantes que vienen detrás de mí para que no sufran lo mismo que yo”, afirmó Carmen.