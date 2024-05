¿Comes yogurt? La FDA dice que podría reducir el riesgo de diabetes

Los compradores de comestibles atentos pueden notar nuevas etiquetas en el pasillo de productos lácteos que promocionan el yogurt como una forma de reducir el riesgo de diabetes tipo 2.

Esto se debe a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU dijo recientemente que está bien que los productores de yogurt hagan esa afirmación, aunque la agencia reconoció que se basa en evidencia limitada.

¿Por qué la FDA permitió a los fabricantes de yogurt afirmar que puede reducir el riesgo de diabetes?

Danone North America, la sucursal estadounidense de la empresa francesa que fabrica varias marcas populares de yogur, solicitó autorización a la FDA en 2018 para realizar lo que se conoce como una “afirmación de salud calificada”. La FDA dio el visto bueno a Danone en marzo.

Desde el punto de vista de la FDA, existe cierto apoyo, pero no un acuerdo científico significativo, de que comer al menos 2 tazas de yogurt por semana puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad que afecta a unos 36 millones de estadounidenses.

¿Qué es una “declaración de propiedades saludables calificada”?

Se trata de afirmaciones que carecen de respaldo científico total, pero que están permitidas siempre que las etiquetas del producto incluyan exenciones de responsabilidad para evitar engañar al público.

Se han permitido en suplementos dietéticos desde 2000 y en alimentos desde 2002, desde que la FDA enfrentó demandas que cuestionaban el estándar de exigir un acuerdo científico para las afirmaciones de los productos.

En aquel entonces, los abogados argumentaron con éxito que tales estándares violaban los derechos de libertad de expresión garantizados en la Constitución de los Estados Unidos.

En lugar de luchar contra los cambios de etiqueta propuestos en los tribunales, la FDA creó una nueva categoría, separada de las declaraciones de propiedades saludables autorizadas, en la que los productos deben demostrar un acuerdo científico significativo entre expertos calificados de que reducen el riesgo de una enfermedad o condición relacionada con la salud.

Ejemplos de declaraciones de propiedades saludables calificadas incluyen informes de que consumir algunos tipos de cacao puede reducir las enfermedades cardíacas y que el jugo de arándano podría reducir el riesgo de infecciones recurrentes del tracto urinario en las mujeres.

¿Qué dicen los expertos sobre el yogurt y la diabetes tipo 2?

Danone presentó información de estudios que observaron a los participantes a lo largo del tiempo y encontraron un vínculo entre el consumo de yogur y marcadores más bajos de diabetes.

La FDA estuvo de acuerdo en que existe “alguna evidencia creíble” del beneficio de comer yogurt como alimento integral, pero no debido a ningún nutriente en particular que contenga.

En otras palabras, no hay evidencia directa de que el yogur pueda prevenir la diabetes; solo evidencia débil de que comer yogurt puede estar asociado con la reducción de ciertos biomarcadores que están relacionados con un mayor riesgo de padecer la enfermedad.

Los críticos cuestionaron la aprobación de la afirmación, diciendo que no se basa en ensayos controlados aleatorios estándar que podrían haber demostrado si el yogur realmente reduce el riesgo de diabetes tipo 2.

Ningún alimento por sí solo puede reducir el riesgo de una enfermedad ligada a la dieta general, afirmó el grupo de defensa Center for Science in the Public Interest.

De hecho, el cambio de etiqueta podría aumentar el riesgo de diabetes al fomentar el consumo de tipos de yogur que incluyen azúcares añadidos y mezclas como galletas y pretzels.

Marion Nestlé, experta en políticas alimentarias, dijo que las afirmaciones calificadas sobre propiedades saludables basadas en evidencia limitada son "ridículas a primera vista".