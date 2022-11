¿Cuánto corre un jugador durante un partido de la Copa Mundial de Catar?

Con un área aproximada de 77,000 pies cuadrados, hay mucho espacio para correr en una cancha de fútbol.

Cuando de la Copa Mundial se trata, algunos jugadores se preparan para correr cada pulgada del campo de juego.

Atletas de 32 países corren en los flamantes estadios en Catar este año. Usando información de competiciones anteriores, no pasará mucho tiempo para que ciertas estrellas excedan la distancia de maratones durante la competencia.

¿Cuánto corre un jugador de fútbol durante un partido? ¿ Y cómo es que esa información está disponible?

UNA CANCHA DE FÚTBOL TIENE CERCA DE 77,000 PIES CUADRADOS

Aquí, algunos datos:

Los jugadores de fútbol acumulan millas durante el transcurso de un partido. En promedio y en lo niveles más altos del deporte, un jugador puede pasar las cinco millas y hasta puede llegar a las nueve millas.

Ivan Perisic cubrió la mayor distancia en la Copa Mundial de 2018.

El puntero croata cubrió 45.08 millas durante el evento, según la información de la FIFA. Fue seguido por sus compañeros Ivan Rakitik (45.07 millas) y Luka Modric (44.93 millas) en la mayor distancia durante el torneo. Las 45 millas de Perisic son suficientes para cruzar todo Catar de este a oeste.

No es sorpresa que tres croatas encabezan la lista de la Copa Mundial 2018. No solo que su equipo llegó a la final, pero sus tres partidos eliminatorios requirieron 30 minutos de tiempo complementario, con dos de esos partidos terminando en penales.

La Copa Mundial 2014 fue evidentemente más rápida. Thomas Muller, de Alemania, lideró la competencia con una distancia total de 52.2 millas en siete partidos. Como Croacia, Alemania llegó hasta la final de la Copa ese año.

El jugador más rápido puede pasar las 20 millas por hora.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, y el croata Ante Rebic marcaron el tiempo más rápido en la Copa Mundial del 2018 con 21.3 millas por hora. El jugador del Chelsea, Antonio Rudiger, lideró las listas en la Liga Premier de la última temporada con 22.82 millas por hora. En comparación, Jonathan Taylor, de los Indianapolis Colts, tuvo la mayor velocidad de todos los jugadores de la NFL el año pasado con 22.13 millas por hora.

Los sistema electrónicos de seguimiento y performance se encuentran entre las herramientas que la FIFA ha evaluado para medir la distancia y la cobertura de la pelota.

En el caso de los equipos de la Liga Premier, van más allá. Arsenal y Liverpool son los equipos que han usado tecnología de seguimiento similar a los misiles, para seguir los movimientos de los jugadores.

Sportlogic creó su propio sistema para capturar información. La compañía, conocida por el análisis de hockey, entrenó a una máquina de inteligencia artificial para que calcule los números en los jugadores.

Los jugadores de fútbol corren mucha más distancia que atletas en otras ligas deportivas profesionales.

Fred VanVleet, Dejournte Murray y Tyrese Maxey fueron los jugadores más activos de la NBA en 2021-2022 y ninguno de ellos pasó el promedio de tres millas por partido. Los partidos de fútbol son casi el doble de los partidos de la NBA, y los jugadores de la NBA no juegan todo el partido. Tomando la distancia promedio de VanVleet de 2.82 millas por partido, y jugando 37 minutos por partido, extendiendolo a lo largo de 90 minutos, el número llega a 1.25 millas por partido.

En la NFL, los recibidores y jugadores de punta cubren la mayor distancia, pero corren unas 1.25 millas por partido.

Cuando se trata del béisbol, llevarían 15 jonrones para cubrir una milla en las bases. Hay distancia para cubrir cuando se trata de cubrir el campo de juego, pero la distancia promedio en un partido de la MLB empalidece comparado con un partido de fútbol.