Recuerdan a joven que murió tras ser chocado por conductor presuntamente ebrio en Richmond

Familiares y amistades se reunieron el marte en la noche para rendir tributo a la memoria de Ricardo Funes, de 16 años, quien murió luego de ser chocado por un conductor presuntamente ebrio el lunes en la madrugada en Richmond.

Martha Barajas, madre de Ricardo, expresó estar destrozada por la pérdida de su hijo y agradeció el apoyo recibido por la comunidad.

“Le agradezco a cada persona que ha venido a dejarle una flor, una velita, un sobrecito, un abrazo, su presencia es muy importante para mí y se lo agradezco a cada persona”, dijo Martha.

La madre de familia dijo que el accidente ocurrió frente de la casa de la tía de Ricardo donde estaban reunidos en familia viendo la final de la Copa América.

“Vi cuando venía un carro con exceso de velocidad mínimo 60 millas por hora y yo dije viene muy recio, no hizo ni el stop “, recordó Martha.

Fue cuando esta madre dijo que sintió que algo malo pasó.

“Escuché una explosión y mi corazón paró, y yo supe que era mi hijo, bajé de mi carro, corrí, le grité su nombre y empecé a escuchar los gritos que decían ´Ricky, Ricky´ y dije sí es mi hijo”, expresó Martha.

La policía informó que la colisión ocurrió en el área de 20th Street y Ohio Avenue.

Autoridades dijeron que tras el impacto ambos conductores quedaron atrapados en sus vehículos.

Ricardo fue declarado muerto en la escena, mientras que el conductor del otro vehículo, identificado como Alexis Pineda, de 30 año, fue sacado y trasladado al hospital con heridas menores.

Durante la investigación, descubrieron que cuando ocurrieron los hechos Pineda estaba en estado de ebriedad.

El sospechoso enfrenta cargos por homicidio involuntario y por manejar bajos los efectos de alcohol.

Martha le envió un mensaje a las personas que manejan tomadas.

“Esto es lo que estamos viviendo, que sean más consientes”, dijo Martha.

Ahora su madre solo tendrá los recuerdos de su hijo.

“Él estaba muy contento ese día y se me hacía raro que tan contento estaba con sus primas, retando a su prima a hacer ejercicio, enseñándoles unos pasos de baile”, indicó Martha.

En medio de este dolor, Martha expresó que por siempre vivirá en su memoria el amor que su hijo le demostraba todos los días.

“Era excesivamente amoroso conmigo, todos los días me daba un beso y me decía que me quería mucho”, recordó Martha.