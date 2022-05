Sin oposición, se espera que el jefe de la OMS sea confirmado para el segundo mandato

LONDRES — Se espera que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sea confirmado este martes por los países miembros de la agencia de salud de la ONU para un segundo mandato de cinco años.

Ningún otro candidato desafió a Tedros para el puesto en medio de las dificultades actuales para responder a la devastadora pandemia de coronavirus.

Tedros, un exministro del gobierno de Etiopía, ha dirigido a la Organización Mundial de la Salud a lo largo de su gestión de la respuesta mundial al COVID-19 y en ocasiones ha resistido críticas fulminantes por sus múltiples errores. Es el primer africano en dirigir la agencia y el único director general no calificado como médico.

Bajo Tedros, la agencia de salud de la ONU no criticó a los países, incluida China, por los errores de los que los funcionarios de la OMS se quejaron en privado, desaconsejaron el uso de mascarillas durante meses y dijeron inicialmente que no era probable que el coronavirus mutara rápidamente. Los científicos reclutados por la OMS para investigar los orígenes del coronavirus en China dijeron que la investigación crítica se "estancó" el año pasado, luego de emitir un informe que incluso Tedros reconoció que había descartado prematuramente la posibilidad de una fuga de laboratorio.

“Ha habido algunos contratiempos, pero Tedros también ha sido una voz constante durante la pandemia, abogando por una respuesta equitativa”, dijo Javier Guzmán, director de política de salud global del Centro para el Desarrollo Global en Washington.

Dijo que a pesar de las reservas sobre el liderazgo de Tedros, algunos países no estaban dispuestos a impulsar el cambio.

“Estamos en medio de la pandemia y existe cierta presión para que un liderazgo constante nos ayude a superar este momento difícil”, dijo Guzmán.

Tedros ha criticado con frecuencia a los países ricos por acumular el suministro limitado de vacunas del mundo e insistió en que las farmacéuticas no están haciendo lo suficiente para que sus medicamentos estén disponibles para los pobres. En medio del enfoque casi universal en Ucrania después de la invasión rusa, Tedros criticó a la comunidad mundial por no hacer lo suficiente para resolver las crisis en otros lugares, incluidos Yemen, Siria y Afganistán, argumentando que posiblemente se deba a que los que sufren no son blancos.

Aún así, los críticos dicen que Tedros ha fallado en algunos temas fundamentales, como responsabilizar al personal después de las acusaciones de que docenas de trabajadores de brotes administrados por la OMS abusaron sexualmente de mujeres jóvenes en el Congo durante un brote de ébola que comenzó en 2018, en uno de los mayores escándalos sexuales en la ONU. historia. Ninguno de los altos directivos de la OMS alertados sobre las acusaciones de abuso y que hicieron poco para detener la explotación ha sido despedido.

En enero, The Associated Press informó que el personal de la oficina del Pacífico Occidental de la OMS presentó una queja interna acusando al director regional, el Dr. Takeshi Kasai, de conducta abusiva, racista y de otro tipo, lo que socava los esfuerzos para detener la propagación de COVID-19. En respuesta, Tedros dijo que se había iniciado una investigación sobre las acusaciones y prometió actuar “con urgencia”.

Pero la semana pasada, varios miembros del personal de la OMS escribieron a la Junta Ejecutiva de la agencia quejándose de que Kasai “ha podido continuar con su conducta poco ética, abusiva y racista sin ningún tipo de restricción”. En un correo electrónico al personal, Kasai cuestionó los cargos.

El experto en salud pública Guzmán dijo que la aparente cultura de impunidad en la OMS era problemática.

“Necesitamos ver un director general (OMS) más fuerte en el futuro, donde no se tolere la mala conducta”, dijo, y pidió reformas amplias para que la agencia rinda cuentas.

Cuando Tedros comienza su segundo mandato, algunos expertos también han expresado su preocupación de que la OMS no esté cumpliendo su función principal como agencia técnica que brinda orientación basada en la ciencia a los países.

El Dr. David Tomlinson, un cardiólogo que ha hecho campaña por un mejor equipo de protección para los trabajadores de la salud en el sistema de salud de Gran Bretaña, dice que está consternado por los consejos de la OMS, sobre todo por su renuencia a reconocer que el COVID-19 se propaga ampliamente en el aire. En julio de 2020, más de 230 científicos publicaron un artículo en el que pedían a la OMS que reconociera que el coronavirus estaba en el aire; que más tarde llevó a la organización a modificar algunas de sus recomendaciones.

Tomlinson y otros dicen que Tedros debería garantizar que la principal prioridad de la OMS durante futuras emergencias de salud sea evaluar la ciencia.

“Han perpetuado falsedades que finalmente han llevado a la muerte de millones de personas”, dijo, citando a los 15 millones de personas que se calcula que han muerto durante la pandemia. “Necesitamos una agencia que no tenga miedo de decir la verdad, pero desafortunadamente eso no es lo que tenemos”.