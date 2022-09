“Tomó dos suspiros y murió”: testigos hablan tras muerte de joven hispana apuñalada en Oakland

Gran consternación ha causado la muerte de una joven hispana que fue apuñalada hasta morir por su pareja a principios de septiembre en Oakland.

Vanesa Rodríguez Cermento, de 22 años, se encontraba el 7 de septiembre dentro de un vehículo junto a José Guardado Lara, de 21 años, en la cuadra 9700 de D Street.

Emad, trabajador del área, contó que se preparaba a cerrar su negocio cuando vio el cuerpo semi caído de Vanesa fuera del auto.

“Parecía como que intentó abrir la puerta y salir, estaba sangrando demasiado de la parte del cuello”, recordó Emad.

Aunque Emad intentó auxiliarla, sus esfuerzos no tuvieron efecto.

“Traté de subirle la cabeza para que dejara de sangrar, tomó dos suspiros y falleció”, dijo Emad.

La policía arrestó a José luego de que testigos lo señalaron como el responsable de la muerte de Vanesa. Autoridades informaron que el día de su arresto, el sospechoso tenías manchas de sangre en su pantalón y además había sufrido una cortada en uno de sus dedos.

Familiares de Vanesa se mostraron incrédulos ante lo ocurrido.

“Cuando alguien te está llamando, tú contestas el teléfono, tú miras esto en la tv, y tú piensas que nunca esto va a ser para ti”, dijo Ciclady Rodríguez, prima de Vanesa.

Ciclady aseguró que su prima era una persona alegre, trabajaba con ancianos y niños con discapacidades.

Este tipo de casos han ido en aumento en el Área de la Bahía, por lo que organizaciones les piden a las mujeres que estén atentas a las señales de alarma de que están en una relación toxica y violenta.

“Tenemos que entender la violencia es poder y control, es controlar, ellos sienten que eres de su propiedad”, indicó María Jiménez, vocera de Mujeres Unidas y Activas de San Francisco.

Jiménez advirtió que no hay que desestimar las señales sutiles que denotan una forma de control.

“Voy a ir a ver a mi familia, no vayas, para qué, quédate conmigo, o sea no tiene que ser agresivamente a veces es muy sutil, a veces ese control esa falta de respetar tu consentimiento, y a veces nos sentimos halagadas, es que como me quiere tanto, me cela tanto”, afirmó Jiménez.

Por su parte, la familia de Vanesa abrió una cuenta en línea para recaudar fondos para su funeral.