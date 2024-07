Conductor se da a la fuga tras chocar a joven hispano que quedó parapléjico en Oakland

Un joven inmigrante colombiano vivió para contar su historia luego de que el conductor de un vehículo lo chocara y se diera a la fuga en Oakland, causándole graves heridas.

Telemundo 48 habló con Enit Fernández, tía de Leandro García quien emigró desde Villavicencio, Colombia a Estados Unidos.

Enit describió a Leandro, quien quedó parapléjico tras el accidente, como un joven que tiene ganas de salir adelante.

Leandro sufrió fractura de cinco vértebras y no puede caminar.

"Cuando recuperé otra vez el conocimiento me estaban sacando del carro, me jalaron el cinturón, y me sacaron por la ventana, y pues en ese momento ya no, ya no tenía sensibilidad en mis piernas", recordó Leandro.

El joven, de 24 años, aseguró que llegó a EEUU en búsqueda de oportunidades y del tan anhelado sueño americano. En Nueva York, trabajó cortando pescado de día y en la noche lavaba platos en restaurantes, pero al ver que las oportunidades de trabajó eran cada menos, decidió mudarse a San José con un primo.

Sin embargo, el 14 de junio toda su vida cambió.

"Lo que me han dicho los médicos pues que no, no hay nada que hacer, ósea, el daño en la médula espinal fue grave", indicó Leandro.

Su tía le envió un mensaje al conductor que se dio a la fuga luego del accidente.

"Pues quisiera decirle que ha dejado una familia muy, muy triste", afirmó Enit.

De acuerdo con la patrulla de caminos accidente ocurrió cerca de la autopista 580 a la altura de la Kuhnle Avenue en Oakland alrededor de las 11:30 p.m., según el reporte de las autoridades, el conductor del otro vehículo se dio a la fuga y aún siguen la investigación.

Enit indicó que fueron días de incertidumbre al no saber nada de su sobrino, hasta que encontraron el vehículo que estaba manejando Leandro esa noche, con daños severos.

Los padres de Leandro residen en Villavicencio, por lo que contactamos al Consulado Colombiano en San Francisco y nos dijeron que se pondrán en contacto con ellos, pues el tratamiento de Leandro podría tomar tiempo, y serían de gran apoyo para este joven.

La familia también dijo que abrieron una cuenta para poder continuar con los tratamientos que está joven va a necesitar.