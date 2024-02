Vandalizan 23 autos estacionados en estación del BART en Berkeley

Un total de 23 autos estacionados en una estación del BART North Berkeley fueron vandalizados el miércoles en Berkeley.

Los delincuentes rompieron las ventanas de los vehículos dejando un gran caos en el lugar.

Kuldip Bajwa, taxista, aseguró que tres jóvenes que conducían un auto rojo fueron los que rompieron los vidrios de líneas y líneas de autos, uno tras otro, a plena luz del día, a las 12:00 p.m.

Bajwa agregó que en los 30 años que lleva manejando su taxi en la zona había visto uno o dos casos, pero nunca algo así, explicó que sus compañeros fueron testigos de lo ocurrido y creen que los jóvenes, más que robar, tenían el objetivo de vandalizar.

A través de un comunicado, el BART se refirió a lo ocurrido indicando:

“Según la policía fueron un total de 23 vehículos vandalizados y aún no hemos realizado ningún arresto en los casos”.

Derek López, usuarios del BART, utiliza la estación diariamente para dirigirse a su universidad en San Francisco.

“Yo pienso que esta área es segura, pero ya que sé que esto pasó me siento un poco menos seguro, no tanto, pero sí me da un poco de miedo”, indicó Derek.

La policía de Berkley aseguró que la investigación de este caso no está bajo su departamento, pero confirmaron a Telemundo 48 que en la ciudad ha habido un aumento preocupante de estos casos en la última semana.

“En lo que va del año ya hemos tenido 200 reportes de vehículos robados y 159 robos de automóviles”, aseguró la policía.

Por esta razón, les piden a los conductores tomar ciertas precauciones.

A la hora de estacionar lo que recomiendan es que incluso antes de que te bajes de tu vehículo asegúrate de que, primero, todos los objetos de valor estén escondidos, incluso los cables con los que cargas esos electrónicos, te los lleves contigo o los escondas.

Segundo asegúrate de que todas las ventanas en tu auto estén cerradas. Recuerda siempre ponerle el seguro a tu auto, y los mejores espacios para estacionar son aquellos cerca de cámaras de seguridad y postes de luz.

Específicamente esta estación del BART tiene el estacionamiento al descubierto y no cuenta con rejas o controles de entrada o salida.