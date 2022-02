Una heroína: vendedora hispana ayuda a familia tras robo de auto en San José

Maritza Natareno no dudo ni por un segundo en ayudar a una mujer que había sido secuestrada durante un robo de vehículo el martes en San José.

Maritza, tiene 6 años, vendiendo comida en un camión ubicado en la intersección de Capitol Street y Cropley Street.

El martes alrededor de las 12:25 p.m., la policía recibió un reporte sobre una mujer que aseguraba que un hombre se había montado en su carro y la había secuestrado junto a su hija y a su nieta de solo 4 años.

El sospechoso obligó a la víctima a conducir hasta una estación de gasolina ubicada cerca del camión de comida de Maritza.

En ese momento fue que comenzó el caos.

"(La mujer) decía help me, help me, la señora se distanció, el hombre la siguió, ella se echó a correr con su criatura pegando gritos, les abrí la puerta y le dije pasa con tu niña y dejó a su niña y ella siguió", contó Maritza.

Las personas que se encontraban en la estación de servicio llamaron al 911 y las autoridades llegaron al lugar en cuestión de minutos logrando arrestar al sospechoso.

Maritza, quien también es madre y abuela, aseguró que calmó a la pequeña abrazándola y diciéndole que todo estaría bien.

Tras el caos, Maritza dijo sentirse bien por lo que hizo.

“Pues contenta porque si me hubiera sucedido me gustaría que me ayudarán, tengo nietos y no quiero pasar por algo así", afirmó.

Steve Aponte, vocero de la policía informó que el sospechoso fue trasladado a la cárcel del condado Santa Clara donde enfrenta cargos por robo.