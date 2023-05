¿Legalizar o no la prostitución en San Francisco?

En San Francisco, la prostitución sobre un tramo de Capp Street en el vecindario hispano de La Misión se convirtió en un tema preocupante para muchos y controvertido para otros.

Telemundo realizó un recorrimos por el área desde 18th Street hasta 22th Street las cuales tienen limitado el acceso al tráfico.

Esa zona era muy conocida por la prostitución, pero desde hace varios meses la situación cambió para los residentes y también para las sexoservidoras

La calidad de vida para los residentes de área mejoró después de que la ciudad de San Francisco ordenara la instalación de barreras de concreto para detener el tráfico y así evitar que los conductores, en busca de sexo por pago, merodearan la zona.

“Ahorita estamos más tranquilos porque no está como estaba antes”, aseguró Edith, residente del área.

Edith y muchos otros residentes dicen estar contentos con este cambio ya que eran testigos, desde sus propias ventanas, de cómo algunas mujeres caminaban por Capp Street ofreciendo sus servicios.

Además, aseguraron que desde sus hogares escuchaban insultos, maltrato verbal y físico y algunos vecinos hasta recibían amenazas y viven con temor de que ocurriera lo peor.

“Vienen los muchachos de trabajar en la madrugada. Me los golpean, me les ponen pistolas, les quitan todo y no solo eso me los golpean y los dejan tirados y no es justo eso” , aseguró Edith.

Pero, quienes ejercen esta profesión considerada la más antigua del mundo ven estas zonas como la de como parte del sistema actual.

“Esto es del problema de la criminalización porque crea este tipo de zona porque es donde puede ir y encontrar trabajo, y la zona está conocida por esto y si quitaran las leyes y lo hacen legal las mujeres como dije antes hay más posibilidades y no habría la necesidad de estas zonas”, explicó Rachael West, vocera de US Prostitutes Collective.

En febrero de 2023, la supervisora Hillary Ronan primero puso en el panorama político local el tema de la prostitución.

Ronan se encargó de que el llamado llegara también hasta el Capitolio estatal en Sacramento para tratar de legalizar la prostitución, no solamente en San Francisco sino en toda California, algo con lo que no está de acuerdo West quien también es prostituta y miembro de la organización US Prostitute Collaborative la cual busca que la prostitución sea más bien despenalizada.

“La despenalización es quitar las leyes para que las mujeres no sean criminales”, dijo West.

Es por esto por lo que muchas prostitutas apoyan la despenalización en vez de la legalización.

“La legalización es cuando se crean zonas donde muchas personas no quieren trabajar porque son limitadas, con condiciones, y si estás sin papeles, no va a ir ahí a trabajar”, aseguró West.

El estado de Nevada hasta el momento es el único en Estados Unidos donde actualmente la prostitución es legal, regulada en los burdeles.

En San Francisco, desde principios de marzo, los residentes de Capp Street dicen vivir más seguros.

“La mayoría de aquí estamos tranquilos; de todo el vecindario casi porque ya no temen que cuando ellos salgan los agarren y los golpeen”, indicó Edith.

Las estadísticas, según la oficina de la supervisora Ronen, también muestran una disminución en arrestos y citaciones, la semana del 13 de marzo de este año en Capp Street hubo:

5 arrestos por crímenes de narcóticos

15 arrestos por tomar licor u orinar en público, o por ruido

16 arrestos o citaciones por delitos menores

En comparación a la semana del 20 de marzo del mismo año cuando se reportaron:

Cero arrestos por crimines de narcóticos

Cero arrestos por tomar licor u orinar en público

8 arrestos o citaciones por delitos menores

Por lo cual muchos residentes aún se preguntan si la legalización de esta profesión es la mejor opción.