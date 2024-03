Trabajadores de limpieza de edificio de inmigración en San Francisco se declaran en huelga

De forma enérgica trabajadores que limpian el edificio de inmigración en San Francisco, y sus aliados del sindicato, salieron el miércoles a protestar porque aseguran que no les han pagado su sueldo.

“Pues ya vamos para 3 semanas, esperábamos el pago el viernes 1 de marzo y el pago no llegó”, aseguró María Hernández, trabajadora afectada.

Ramón Ortega, trabajador afectado, dijo que hace 27 años, limpia el edificio, y este problema se desató con la nueva compañía, Acepex, subcontratada por el gobierno para estos servicios.

“Nos sentimos mal, imagínese, tenemos años de estar aquí que nos traten de esa manera, creo yo no es justo”, afirmó Ramón Ortega, trabajador afectado.

Ante el conflicto planeaban una huelga, pero afirmaron que ahora los administradores del edificio los sacaron del trabajo anoche, y no les permitieron entrar a laborar al día siguiente.

“La manejadora del edificio fue lo que provocó este cierre, y por eso estamos ahora en huelga, ahora por 2 agravios, uno que no les están pagando y dos ellos están violando la ley porque no debieron haber sacado a mis miembros de sus trabajos a pesar de que no se les ha pagado”, dijo Olga Miranda, presidente SEIU Local 87.

Los directivos de Acepex respondieron que recientemente se descubrió que el expresidente de la compañía se apropió indebidamente de fondos, lo que interfirió con la capacidad de procesar a tiempo el último pago de nómina, este fue despedido y ahora bajo una nueva gerencia se pagará a todos los empleados el miércoles, agregando que lamentan lo ocurrido.

Pero trabajadores añadieron que lo peor es que también están perdiendo beneficios como el seguro médico y la pensión.

“A mi realmente me preocupa mi seguro médico, porque depende de él, estoy en un tratamiento de cáncer y no se me hace justo que me quiten mis beneficios para que ellos tengan más dinero, no se me hace justo”, añadió Rosana Venegas, trabajadora afectada.

De todas maneras, las directivas sindicales ya han puesto una queja ante las autoridades laborales por lo que le piden al gobierno.

“El gobierno cancele este contrato con Acepex y se lo pueda dar a una compañía más capacitada que si pueda pagarnos a tiempo”, indicó Venegas.