Trabajadora ambulante dice autoridades en San Francisco confiscaron su carro de comida sin advertencia

Una trabajadora ambulante asegura que las autoridades de la ciudad de San Francisco le quitaron su carrito de comida injustamente.

Veronica Hernández dice que ella está consciente de que no tiene un permiso para vender. Pero no entiende porque no le dieron una advertencia para irse, pues asegura que llegaron y le incautaron en minutos su único sustento económico.

El incidente ocurrió el jueves de la semana pasada a las afueras del Chase Center en San Francisco durante el concierto de Luis Miguel.

Video grabado por la hija de Hernández muestra cómo quienes se identificaron como autoridades de la ciudad se llevan uno a uno los carros ambulantes.

“Danos 10 minutos, 15 minutos y nos vamos”, dice Hernández que les dijo. “No nos diste ningún warning, nosotros nos vamos y no nos van a volver a ver”.

Encima de todo, dice que también le dieron una multa de dos mil dólares.

“No es justo porque nosotros estamos trabajando hay tanta droga, tanto robo y se están fijando en nosotros los que estamos trabajando”, dijo la vendedora ambulante.

Por medio de un comunicado, el Departamento de Salud Pública de San Francisco dijo, “En 2022, la ciudad estableció un programa para abordar la salud pública y riesgos de seguridad asociados con la venta no permitida de comida en las calles. La ciudad requiere que las personas tengan un permiso si no, nuestro equipo ofrecerá una guía para los que no tienen permiso. Si se toman medidas para incautar el equipo se dan instrucciones sobre cómo recuperarlo”.

Algo que Hernández dice no ocurrió en su caso.

Ahora dice tendrá que volver ahorrar los más de seis mil dólares que perdió para comprarse otro carrito, y asegura que tuvo que rebuscarselas para pagar sus deudas.

El Departamento de Salud Pública de San Francisco no aclaró si sus empleados tienen que dar una advertencia antes de incautar los carros ambulantes.