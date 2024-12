Familia hispana lo pierde todo tras voraz incendio en South San Francisco

Una familia hispana en South San Francisco lo perdió todo luego de que un incendio arrasará con su vivienda.

"Uno de los bomberos me escoltó hasta acá, y me dijo ´todo está perdido señora´, ya no hay nada que recobrar, y llovía agua por todos lados, como que era un diluvio en pleno viernes negro", recordó Jaqueline Medina, afectada por incendio.

Así es como Jaqueline narró los momentos al saber que el apartamento en el que vivió por cuatro años se prendió en llamas el pasado viernes 29 de noviembre alrededor de las 9:00 p.m.

Al saber que prácticamente todo quedó calcinado, Jaqueline y su esposo Rafael regresaron el lunes, con la esperanza de recuperar algunos objetos.

"Pues herramienta que yo tenía, y tal vez pienso puedo encontrar algo para salvarlo y pues seguir trabajando", indicó Rafael Medina, afectado.

Sin embargo, después de horas de búsqueda no encontraron nada.

"Nada que se pueda salvar porque está mojado o quemado, y como todo lo tiraron pues lo que se pudo haber salvado, se quebró", dijo Rafael.

Jaqueline explicó que ese día ella salió a llevar a su esposo al trabajo a San Francisco, y al llamar a una de sus vecinas, se enteró de lo que estaba sucedido.

"Entonces le llamé a mi vecina y le dije ´¿qué está pasando?, y me dijo ´ tu cuarto se está quemando´ y yo no lo podía creer", afirmó Jacqueline.

Ken Anderson, capitán de servicios de emergencia del Departamento de Bomberos de South San Francisco, dijo que se encuentran investigando las causas del siniestro y explicó que 19 familias, incluyendo 5 niños, fueron desalojados.

Aunque se desconoce la causa del siniestro, el bombero Antonio López dio algunas recomendaciones para evitar incendios en casa durante esta época.

"Materiales inflamables alejados de zonas de calor o de fuego, los árboles de navidad que es una costumbre, si son árboles que tienen vida mantener las hojas húmedas y alejarlos del fuego o como de la chimenea", aseveró López.