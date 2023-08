Simone Biles gana un octavo título récord de gimnasia en EEUU

Simone Biles no va a dar explicaciones. Parte de esto es por diseño. Parte de esto se debe a que simplemente no puede.

Cuando la estrella de gimnasia está en su mejor momento, como lo estuvo el domingo por la noche mientras ganaba su octavo campeonato estadounidense, un récord, se siente como si estuviera en un "sueño febril". No es exactamente piloto automático. Es más, una vibra, un flujo.

Es en esos momentos que las dudas que todavía la acosan casi a diario incluso ahora, una década después de una trayectoria de excelencia sin precedentes, se desvanecen.

No hay pensamiento. No analizar demasiado. Sin "giros". Todo ello pasa a un segundo plano. Su entrenador Laurent Landi lo llama una habilidad. Biles, incluso a los 26 años, no llegará tan lejos. Quizás porque simplemente no quiere.

Pasó mucho tiempo, demasiado tiempo, atrapada en su cabeza. Tiene la intención de no hacerlo por aquí.

Así que sí, ella estaba sonriendo a mitad de una rutina en la pista que hizo que casi todos los demás competidores en la pista dejaran de hacer lo que estaban haciendo para mirar y provocó una gran ovación de una parte de la multitud del SAP Center en San José. No, ella no puede explicar por qué. Cuando sus entrenadores le dijeron que había acertado en todos los pases, no tenía ni idea.

"Simplemente no parece real por alguna razón", dijo Biles.

Hace diez años ella era una adolescente prodigio que no recuerda mucho de su ascenso a la cima de su deporte. Ella siempre estaba obsesionada con lo siguiente, campeonatos mundiales, campamentos de equipos y las Olimpiadas.

Ahora esta recién casada de 26 años estádecidida a disfrutar esto. Hace seis meses no estaba segura de estar totalmente comprometida. Hace tres semanas regresó a la competencia en Chicago sintiendo como si fuera a "vomitar" cada vez que saludaba a los jueces.

La mujer que registró un total de 118,40 en dos días este fin de semana en el norte de California (cuatro puntos por delante de la subcampeona Shilese Jones y muy por delante de la junior de Florida Leanne Wong en tercer lugar) no está lista para avanzar rápido. Ella ganó. Esta vez se permite ser feliz. Eso no siempre sucedió antes.

"Realmente tratamos de celebrar nuestro éxito individualmente y como equipo para que en un par de años puedas recordar esto", dijo. "Porque realmente no recuerdo mucho del pasado".

Sabe que la gimnasia no durará “para siempre”, aunque para ella en cierto modo sí lo ha sido.

Se supone que los picos no duran tanto. La mayoría de las gimnastas de élite de 26 años (al menos las que no se han retirado) simplemente esperan conservar lo que tienen.

La atleta que se convirtió en la mujer de mayor edad en ganar un título nacional desde que USA Gymnastics comenzó a organizar el evento en 1963 no está interesada en eso. Landi calificó la rutina de piso de Biles en la final como la mejor que jamás la había visto hacer.

“Creo que es madurez”, dijo.

Las ocho coronas de Biles la hicieron superar a Alfred Jochim, quien ganó siete entre 1925 y 1933, cuando la Unión de Atletismo Amateur organizaba los campeonatos y la competencia masculina incluía escalada con cuerda.

El deporte ha avanzado mucho durante el último siglo. Nadie ha pasado más tiempo en el otro extremo de la curva de Bell que Biles, cuyos talentos singulares continúan traspasando límites.

Ella está entrenando de manera más inteligente estos días, su única aquiescencia real a los kilómetros que ha recorrido durante los últimos 20 años. Si bien sigue siendo una de las atletas activas más visibles en el movimiento olímpico, se esfuerza por no dejar que el mundo se entere de cada detalle mientras planea un viaje a París el próximo verano.

Biles bromeó diciendo que es porque la gente es "entrometida". La realidad es que a ella sólo le gustaría un poco de privacidad.

"Me gusta mantener (mis objetivos) personales, solo para saber a qué apunto", dijo Biles. “Creo que es mejor así. Estoy tratando de avanzar un poco diferente este año que en el pasado. Creo que está funcionando hasta ahora, así que lo mantendré en secreto”.

Parece haber más equilibrio en su vida, apoyándose en el mantra "es sólo gimnasia" que ayudó a impulsar su ascenso.

La edad aún no la ha alcanzado, aunque el domingo fue relativamente segura (según sus estándares). Se torció el tobillo derecho mientras practicaba su salto eléctrico de doble pica Yurchenko el viernes.

Los 14.850 que recibió por su bóveda Cheng siguieron siendo los más altos de la noche del evento. También lo fueron los 14,8 que obtuvo en la viga. Esos 15.400 en suelo también.

La próxima parada será Amberes a finales de septiembre, donde Biles intentará sumar más medallas a las 25 medallas del campeonato mundial (18 de ellas de oro) que ha obtenido hasta ahora.

Jones cree que también estará en el avión. La joven de 21 años es una maravilla en los bares, donde prospera a pesar de ser alta (5 pies 6 pulgadas) para alguien que opta por hacer esto para ganarse la vida. La multitud estalló cuando logró su desmontaje, su puntaje de 15.000 fue el máximo en la competencia del evento y dejó atrás 10 meses llenos de lesiones que han ralentizado su entrenamiento.

Quién se unirá a Jones y Biles en el Mundial sigue estando en el aire.

La actual campeona olímpica Sunisa Lee, que ha pasado la mayor parte del año luchando contra un problema renal que sus médicos aún están tratando de resolver, podría tener una oportunidad como especialista.

Wong, uno de varios atletas que intentan competir en la NCAA y en niveles de élite al mismo tiempo, organizó dos noches estelares que incluyeron un elegante juego de barras y un ejercicio de piso que compensa con precisión lo que le falta en potencia.

Jade Carey y Jordan Chiles, compañeros de equipo de Biles en los Juegos Olímpicos de 2020, quienes también pasaron los últimos dos años dividiendo su tiempo entre la universidad y la élite, no fueron tan inteligentes. Los chiles se cayeron tanto de las barras como de la viga. Carey terminó entre los 10 primeros en un solo evento, el salto, en el que los estadounidenses parecen estar cargados.

Biles liderará la carga. Bromeó que se pregunta todos los días por qué está ahí fuera. La respuesta es simple. Ella siente que se lo debe a sí misma.

"Todavía siento que soy capaz de hacerlo", dijo.

Sin duda se ve de esa manera.