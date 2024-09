¿Quién es Amber Frey?: la mujer cuya llamada cambió el curso del caso contra Scott Peterson

"Yo no fui una amante", comienza diciendo Amber Frey, titulando así el segundo episodio de la docuserie de Netflix, "American Murder: Laci Peterson", la cual explora dos décadas después el asesinato de Laci y de su hijo no nacido, Connor, a manos de su esposo Scott Peterson.

Fue en la víspera de Navidad del 2002 cuando el mismo Scott denunció a la policía de Modesto la desaparición de su esposa Laci, quien supuestamente había salido a caminar al perro y jamás regresó.

La desaparición y crimen de Laci Peterson y de su hijo no nacido, ocurrido el 24 de diciembre de 2002, es seguido por millones de estadounidenses luego que el 16 de agosto Neftlix estrenara un documental de tres capítulos sobre el caso, justo en un año donde el inculpado Scott Peterson podría optar por un nuevo juicio.

El documental entrega nuevos detalles del caso y el relato de Amber Frey es uno de ellos. La masajista y emprendedora del área de Fresno, cuenta cómo conoció al acusado y cómo se convirtió en colaboradora de la policía para desenmascararlo.

"Fui llamada amante, pero eso estaba lejos de ser lo que verdaderamente fue", dice la mujer en aquel entonces de 27 años.

"Cuando conocí a Scott Peterson estaba viviendo en Madera, Rolling Hills, y me había graduado recientemente de la escuela de masajes", revela Frey, y añade que fueron presentados a través de una amiga, quien le dijo que "Scott estaba buscando conocer a 'the one'".

Amber repasa en el documental lo que fue su relación antes de enterarse que la persona de la cual se estaba enamorando acaparaba titulares y cobertura nacional por la desaparición de su esposa Laci Peterson.

Frey niega haber sabido que Scott Peterson era casado cuando empezaron a salir en noviembre de 2002. Ella narra que cuando se conocieron él negó cualquier esposa o hijos en su vida, pero que el 9 de diciembre de ese mismo año Scott admitiría que había mentido y que a su esposa "la había perdido".

Fue el 30 de diciembre del 2002 cuando Amber decidió llamar a la policía de Modesto, luego de haber visto un periódico que titulaba con el caso y donde supo de inmediato que "todo era una mentira".

AMBER: PIEZA CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN

El detective de la policía de Modesto, Al Brocchini, a cargo de la investigación por la desaparición de Laci Peterson admite que la llamada de Amber Frey cambió todo.

Hasta ese momento, Scott Peterson contaba con el apoyo incondicional de la familia de Laci, de la suya y eventualmente de la opinión pública también. Sin embargo, tras conocerse la noticia de la existencia de su novia los custionamientos hacia Peterson no pararon.

La serie documental, dirigida por Skye Borgman, muestra que entre el 30 de diciembre del 2002 y el 3 de enero del 2003, los detectives de la policía de Modesto y Amber Frey trabajaron conjuntamente para ver si obtenían mayor información de Peterson.

El 30 de diciembre los investigadores viajaron desde Modesto a Fresno para hablar con Frey y desde ese día ella usó un micrófono para grabar las conversaciones que tenía con el hoy asesino convicto.

De hecho Scott Peterson la llamó la noche de Año Nuevo, supuestamente desde París, para los buenos deseos y hablar de resoluciones, cuando en realidad participaba de una vigilia de oración por Laci, su esposa. "Amber, te extraño, te veré prono", le había dicho por teléfono.

"Mi corazón latía, mis manos sudaban. Me ponía ansiosa", confiesa Amber cada vez que Scott llamaba. "pero sabía que era algo importante. Él no sabía que yo sabía", agrega.

El 3 de enero, los detectives de la policía de Modesto confrontaron a Scott Peterson con una fotografía donde aparecía con Amber Frey en una fiesta de Navidad unos días antes de la desaparición de Laci.

Peterson negó ser el de la fotografía. Pero días después un medio hizo pública la historia y el testimonio y coartada del esposo se fue debilitando.

Scott había declarado que la mañana del 24 de diciembre él había salido a pescar al área de Marina Berkeley y su esposa Laci había llevado a caminar al perro.

La mascota y él regresaron, pero la mujer embarazada de 8 meses no.

Tras el testimonio de Amber Frey, la familia de Laci retiró cualquier tipo de respaldo o apoyo a Scott Peterson.

PETERSON CULPABLE DE ASESINATO

El 14 de abril, los cuerpos de Laci y su hijo no nacido, Connor, fueron hallados en la bahía de San Francisco. Cuatro días después, Scott Peterson fue arrestado cerca de San Diego, donde presuntamente se encontraría con su familia. Otros creen que estaba huyendo.

El juicio contra Peterson se llevó a cabo en el condado San Mateo, siendo condenado a la pena de muerte en noviembre del 2004. En agosto del 2020, el Tribunal Superior del estado anuló esa sentencia y en octubre del 2022 salió del pabellón de la muerte, pero el veredicto no cambió: culpable de asesinato.

Actualmente cumple una cadena perpetua, sin derecho audiencia por libertad condicional, por la desaparición y muerte de Laci Peterson en la prisión estatal de Mule Creek, al este de Sacramento.

Peterson, quien sigue insistiendo en su inocencia, logró junto a sus abogados una audiencia en marzo de este año donde le pidieron a un juez presentar nueva evidencia de ADN

El nuevo equipo de defensa de Peterson proviene del Proyecto Inocencia de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro fundada hace dos años que trabaja con Cal State L.A, y funciona independiente del Proyecto Nacional de Inocencia.

Le pidieron acceso al juez Hill realizar pruebas de ADN en un colchón ensangretado que fue hallado en una camioneta quemada, luego que ocurriera un robo cerca de la casa de los Peterson. También pidieron examinar numerosas prendas de ropa y escombros que emergieron junto con los cuerpos.