Cuál será el futuro del Muelle Municipal de Santa Cruz

En medio de otra alerta de oleaje alto, líderes de la ciudad de Santa Cruz proporcionaron el viernes por la mañana una actualización sobre el futuro del dañado Muelle Municipal de Santa Cruz.

En resumen, no hay un cronograma para reabrir el popular muelle y aún no se ha decidido si se reconstruirá o no la parte perdida.

La actualización se produjo solo unos días después de que 150 pies del popular muelle se derrumbaran en el agua debido a las fuertes olas. La sección ya había estado cerrada desde enero pasado y estaba en construcción en el momento del colapso.

Tres trabajadores cayeron al agua y dos quedaron varados en los escombros antes de ser rescatados. Según los funcionarios, el tercer trabajador nadó hasta un lugar seguro.

El viernes no se proporcionó un cronograma definitivo para la reapertura. Funcionarios de la ciudad dijeron a principios de esta semana que el muelle permanecería cerrado mientras evalúan el daño. El enfoque principal de esa evaluación es medir la integridad estructural de lo que queda del muelle.

Funcionarios de la ciudad reconocieron las preguntas del día: ¿Hacia dónde vamos desde aquí? ¿Se debe reconstruir esa sección dañada del muelle? Los líderes de la ciudad discutirán ese mismo tema en las próximas semanas, y la reapertura segura del muelle es la máxima prioridad, dijo un funcionario el viernes.

El muelle alberga más de dos docenas de empresas que emplean a más de 400 trabajadores, según el administrador de la ciudad.