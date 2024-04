Buscan aprobar el control de rentas en San Pablo

Inquilinos se han organizado en la ciudad de san pablo para lograr aprobar un control a los incrementos en alquiler de vivienda y a los desalojos.

Decenas de inquilinos apoyados por organizaciones comunitarias llegaron el lunes hasta la alcaldía para entregar centenares de firmas.

“Estamos muy felices de que se pudieron lograr las firmas, hoy este día estamos entregando más de 1,600 firmas de votantes de San Pablo que apoyan este esfuerzo”, dijo Gabi Rivas, vocera de la organización RisingJuntos.

De ser certificadas estas firmas, permitirán que en la próxima boleta electoral de noviembre, los votantes decidan si aprobar o no el control de renta en San Pablo , además de otras protecciones para los inquilinos.

Explicaron que, según datos recientes, de abril del año 2023 a este año, el promedio de los alquileres ha incrementado en $470 en esta ciudad, pasando las rentas de un promedio de $2,280 a $2,750, por ello lo primero que haría esta iniciativa es imponer un control a los incrementos de renta.

La medida también busca imponer regulaciones locales cuando sin cometer ninguna falta, el inquilino enfrenta un desalojo.

Ana Martínez, residente, explicó que ese es su caso, después de quejarse con la ciudad.

“La dueña tomó represalias contra mí, diciéndome que tenía que desalojar porque era mi culpa que la ciudad le cayera a ella en la casa”, aseguró Ana.

Aunque hay protecciones a nivel estatal, afirman no son suficientes.

“Realmente no ayuda porque le deja al dueño sacar la gente, sin razón, sin reubicación, y sin el derecho de regresar, entonces no pasa nada si el dueño está mintiendo”, puntualizó Leah Simon Weisberg, directora de Center for Movement Legal Services.

La medida local establecería, por ejemplo, el pago de costos de reubicación al inquilino, equivalentes a tres meses de renta, así mismo prohibiría el acoso por parte de los dueños.

Ahora la pregunta es ¿por qué ir a los votantes en noviembre y no acudir al Concejo como lo hicieron en la ciudad de Concord?

“Intentamos ir al Concejo varias veces, lamentablemente el Concejo no estaba dispuesto a escuchar el tema”, dijo Gabi Rivas, vocera de la organización Rising Juntos.

Presentadas las firmas ahora tomará un mes certificarlas y de ahí serán los votantes los que tengan la última palabra.