Multimillonario ofrece rentar terreno por $1 al año para albergar casas miniaturas en San José

Un destacado filántropo del Área de la Bahía ofrece su terreno para albergar a personas sin hogar a un precio difícil de superar.

El martes, el Ayuntamiento de San José votará si acepta o no la oferta y utiliza el terreno para desarrollar pequeñas comunidades de viviendas.

El terreno de 2 acres en San José se ofrece por una suma de $1 al año.

El alcalde Matt Mahan dice que el filántropo multimillonario John A. Sobrato lo llamó después de asistir a una conferencia de prensa en uno de los llamados “sitios de vivienda rápida” de la ciudad.

Sobrato dice que quiere que el terreno se utilice para el mismo tipo de viviendas durante, al menos, los próximos cinco años.

“Lo que creo que es realmente interesante acerca de este modelo es que involucra a los propietarios privados en las soluciones para las personas sin hogar”, dijo Mahan.

Sobrato también ha donado $5 millones para reforzar un proyecto similar en Monterey y Branham Lane.

El sitio recientemente propuesto está ubicado en el sur de San José en San Ignacio y Via Del Oro.

Está en una zona industrial, pero se encuentra cerca de una línea de autobús y justo cerca del cruce de la Interestatal 85 y la Autopista 101.

Si se construye, la ciudad ofrecería las 150 unidades a quienes no tengan vivienda dentro de una milla y media del sitio, junto con personas mayores y veteranos sin hogar.

"Esta es una emergencia, y San José realmente está tomando la iniciativa al demostrar su capacidad y su interés en tratarla como la emergencia que es", dijo Elizabeth Funk, directora ejecutiva de Dignity Moves, la organización sin fines de lucro encargada de ayudar a construir los sitios. .

Este sitio se vería diferente de los otros sitios de viviendas de construcción rápida.

Las casas funcionarán con energía solar, tendrán dos camas y serán móviles. Entonces, una vez que finaliza el contrato de arrendamiento después de cinco años, pueden transportarse a otro lugar si es necesario.

“La belleza de lo reubicable es que abre todo tipo de posibilidades en términos de terreno que podemos aprovechar mientras se planifica lo siguiente”, dijo Funk. “También nos ayuda con la resistencia vecinal porque solo está aquí por cinco años y luego retoman y se mudan a otro lugar”.

Si bien el alquiler es esencialmente gratuito, el proyecto no lo es. Se estima que su desarrollo costará alrededor de $18 millones.

Pero el alcalde dice que es incluso más barato que otros sitios desarrollados en la ciudad y proporcionará a los que no tienen vivienda algo fundamental: una habitación propia.

“Este es un modelo ligeramente diferente. Al final del día, lo que todos estos sitios tienen en común es que le dan a alguien una habitación individual con una puerta que se cierra con llave y esa sensación de estabilidad y privacidad”, dijo Mahan.

Lee la declaración completa de Sobrato a continuación:

“La oferta de mi padre de un arrendamiento sin costo por cinco años de la propiedad en Vía del Oro para vivienda provisional es un esfuerzo admirable para ayudar a una de las poblaciones más vulnerables de San José. Complementa la Iniciativa de Seguridad de Vivienda más amplia de la Organización Sobrato, un programa piloto para abordar la inseguridad de la vivienda en Silicon Valley a través de un enfoque triple que incluye preservación, producción y políticas a favor de la vivienda. Si bien el proyecto Via del Oro brindará alivio inmediato a quienes no tienen vivienda, al mismo tiempo estamos avanzando en soluciones más permanentes, como nuestra reciente adquisición de Townhomes on Gading en Hayward, para garantizar que siga siendo una vivienda asequible”.