Sospechoso de ola de asesinatos en Milpitas y San José se presenta en corte

Kevin Parkourana está detenido sin derecho a fianza en la cárcel principal del condado Santa Clara. La policía dijo que está acusado de múltiples cargos de homicidio, intento de homicidio y robo de auto relacionados con una ola de crímenes violentos que dejó tres muertos y varios heridos.

Parkourana, de 31 años, tiene condenas previas por delito grave de vandalismo, delito grave de posesión de una daga y por estar en posesión de un dispositivo explosivo, una bomba casera, según los registros judiciales. También ha pasado tiempo en un tribunal de salud mental, según los documentos.

Es probable que los abogados defensores estén tratando de determinar el estado mental actual de Parkourana y compararlo con el del jueves, cuando la policía dijo que se embarcó en una ola de crímenes de 90 minutos, apuñalando a un hombre hasta matarlo y atropellando mortalmente a una pareja de ancianos.

Otras víctimas también fueron apuñaladas o atropelladas en San José, pero sobrevivieron.

"Me sorprende que no me haya atropellado por completo", dijo un hombre que salió el sábado alegando que él también era víctima de Parkourana mientras conducía su motocicleta.

Una fuente cercana a la investigación dijo que Parkourana es un producto de la realineación, lo que significa que la libertad condicional del condado, no la libertad condicional estatal, fue responsable de su supervisión después de su liberación de una sentencia de prisión anterior.

"Creo que habrá muchas preguntas", dijo Steven Clark, analista legal. "¿Cuál fue su nivel de supervisión, particularmente para alguien que aparentemente tenía un historial violento y un historial de problemas de salud mental? ¿Fue supervisado adecuadamente?

Clark dijo que Parkourana debería recibir mucha ayuda psicológica mientras está en la cárcel. Si finalmente es condenado, Parkourana podría cumplir cadena perpetua o pasar el resto de su vida en un hospital de salud mental dependiendo de una evaluación completa por parte de un profesional externo.

La policía de Milpitas y la de San José dijeron que no se han presentado nuevas víctimas desde el motociclista el sábado. Una investigación está en curso.