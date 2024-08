El Bumangues ofrece variedad de comida rápida colombiana en San José

El Bumangues es un restaurante de comida rápida colombiana que nació durante la pandemia en San José.

Diego Batancur, CEO de lugar, dejó su profesión de electricista comercial para crear su propio negocio desde casa.

"Pues en ese entonces, una tía me hace una llamada y me dice ´¿qué sería bueno montar en San José?´, entonces yo ahí me puse a pensar y se me ocurrió la idea del restaurante de comida rápida porque ya había restaurantes colombianos, pero no había nada de comida rápida colombiana que era lo que yo extrañaba", explicó Diego.

Y así fue, lo que empezó en la cocina de su casa, ahora es un restaurante que ofrece lo mejor de la comida rápida de Bucaramanga, Colombia.

Diego aseguró que los platos que sus clientes más piden son La melani, la Sin Pa, y las papas pocas, “son las estrellas de la casa".

También ofrecen plátano frito con queso derretido, entradas de chicharrón, variedad de carnes con papas de queso, y perros calientes.

"Es una experiencia diferente, es un viaje un viaje de sabores de culturas. Cuando tú vienes acá un fin de semana, y esto está lleno, son puros colombianos. Entonces el ambiente se siente la vibra la buena actitud, la buena gente", indicó Diego.

El Bumangues está ubicado en la 480 Blossom Hill Road al sur de San José.