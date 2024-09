Entregan kit de cámaras de vigilancia a negocios de Alum Rock para combatir el crimen en San José

Dueños de pequeños negocios se unieron a la policía para combatir la ola de robos y vandalismo de la que han sido víctimas a través de un programa piloto de cámaras de vigilancia en San José.

Según estadísticas el área de Alum Rock Avenue, donde hay al menos 40 negocios de familias hispanas, es una de las zonas con más crímenes en contra de negocios en la ciudad.

Mónica Cubillos, dueña de Súper Envíos, le contó a Telemundo 48 la experiencia que vivió cuando la robaron.

“Entró un señor que venía con saco y una gorra para no ser identificado e ingresó rompiendo las puertas y los vidrios y se llevó documentos y dinero”, relató Cubillos.

Mónica explicó que esto sucedió el año pasado y las cámaras en su establecimiento lograron captar al ladrón que se robó $30,000 de su caja fuerte, además de que causó daños a la propiedad que le costaron $6,000 en reparaciones.

A pesar de tener estos videos, Mónica aseguró, que la policía no ha podido dar con el responsable, en parte porque los negocios aledaños no tienen cámaras en la calle y no pudieron captar el vehículo en el que se movilizaba el sospechoso.

Por eso, aseguró que se motivó cuando el jueves frente a su negocio se unió el concejal de su distrito Peter Ortiz y a la policía quienes anunciaron el programa piloto.

“Estaremos dando un kit de cámaras de seguridad gratuito a los negocios del área”, aseguró Ortiz.

La Asociación de Pequeños Negocios de Alum Rock Village estimó que entre un 50% y 60% de sus negocios no tienen un sistema de cámaras por el costo de los equipos, y ellos serán los primeros en recibir el kit gratuito.

Una de las diferencias de este programa es que las cámaras ya están vinculadas directamente al departamento de policía para que en caso de un crimen puedan ver lo que sucede en tiempo real.

“El tema de que la policía tenga acceso creo que haría que fuera un poco más rápida la acción en que lleguen ellos y puedan alcanzar a agarrar a la persona”, indicó Mónica.

El programa es para los negocios de Alum Rock que se encuentra en la zona demarcada en un mapa, cualquier dueño de negocio interesado puede contactar a la oficina de Peter Ortiz para ser agregado a la lista de establecimientos que recibirán las cámaras.

El concejal le dijo a Telemundo 48 que estiman que el kit que reciba cada uno de estos negocios cuesta normalmente unos $50,000 y que cada negocio recibirá cuatro cámaras y un disco duro para almacenar el video.