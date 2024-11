Hondureña hace magia ofreciendo servicios de laminación de cejas en San José

En San José hay una mujer empresaria y emprendedora hondureña que se ha encargado de poner más bellas y bellos a hombres y mujeres en el Área de la Bahía haciendo que sus cejas y pestañas luzcan mejor.

"Mis raíces latinas me han dado esa fuerte base de valores y una profunda apreciación por nuestra comunidad latina y el papel que desempeñamos en esta sociedad", aseguró Katty Cortez, artista de cejas y pestañas.

Katty Cortez es procedente de Santa Rosa de Copan Honduras y aseguró que crear su propio negocio de cejas y pestañas no fue fácil pero tampoco difícil después de afrontar algunos desafíos laborales.

"Mi experiencia en el mundo corporativo, junto con una inesperada desvinculación fue lo que me permitió, y me dio la oportunidad de reimplantar mi futuro", dijo Katty.

Futuro que ahora luce más brillante que ayer pues Katty ayuda a hombres y a mujeres a resaltar esa belleza que ya tienen.

"En Brown Bar & Co me especializo en una gama de servicios que son especializados para cada uno de mis clientes. Entonces ofrezco desde laminación de cejas, lifting de pestañas, mapeo y perfilado de cejas y tintura como un complemento opcional", explicó Katty.

Cada detalle y dedicación que Katty le pone a su emprendimiento lo han notado sus clientes...

"He estado viniendo con Katty durante 6 meses, es una verdadera artista con una atención al detalle impresionante", afirmó una de sus clientas.

Hoy el sueño de Katty se hace realidad, y espera que sean más mujeres latinas en el Área de la Bahía las que continúen emprendiendo.

"Lo que tú has soñado en realizar nadie podrá detenerte no más que tú misma. Así que no te detengas, y si triunfas o fracasas, lo importante es que lo intentaste", aseveró Katty.