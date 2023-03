Madre hispana pide ayuda para identificar al responsable que la arrolló en San José

María Mandujano asegura que desde que fue arrollada el 10 de febrero en Pancoche Avenue en San José su vida no ha vuelto a ser la misma.

Por esta razón, está pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar al responsable que se dio a la fuga, ya que, la policía cerró su caso debido a la falta de pistas relacionadas con el caso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Videos de cámaras de vigilancia del día del accidente muestran al conductor del vehículo cuando arrolla a María mientras caminaba a su trabajo.

En las imágenes se puede ver a María tendida en el suelo mientras algunas personas le brindan ayuda.

En otro video se ve cuando el auto del presunto responsable conduce hacia un vecindario y desaparece.

Ahora María busca que las personas vean estos videos e identifiquen al responsable.

“Por favor llamen si tienen alguna información que me ayude a seguir con mi vida, pero quiero seguir viviendo, pero con tanto dolor es difícil”, aseguró María.

La madre de familia afirma que, desde el accidente, aunque puede caminar sin la asistencia de un bastón, siente dolor.

“Estoy caminando y de repente se me para el pie y lo trato de mover, y ahí estoy atorada por un tiempo y me quedo como, por qué no puedo caminar como antes”, aseveró María.

También dice que sufre de dolores en la espalda y en una de sus manos.

La situación llena de frustración a María ya que teme que el responsable del accidente no sea capturado.

“Quiero justicia, quiero que se entregue, porque yo no puedo ni salir de esta puerta sin tener un temor por mi vida”, dijo María.

Los detectives del caso les piden a las personas llamar al (408) 277-4654 si tienen información del auto o del conductor.