Evita ser víctima de estafa: cómo verificar si un abogado de inmigración tiene licencia

Las estafas migratorias por parte de personas que se hacen pasar por expertos en inmigración son muy comunes y la comunidad hispana ha sido una de las más vulnerables ante esta situación.

Para ejercer como abogado de inmigración en California, un profesional necesita tener una licencia, sin embargo, no muchas personas saben que tienen herramientas para verificar los datos de las personas a las que están contratando para ayudarlos con sus trámites migratorios.

“Un abogado honesto va a darle esa información sin problema. También la mayoría de los abogados tiene una tarjeta con su nombre y el número su licencia que puede mostrar”, explicó Milli Atkinson, abogada de inmigración.

CÓMO VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE UN ABOGADO DE INMIGRACIÓN

Luego de pedirle el nombre, el apellido y el número de licencia, el segundo paso a seguir es contactar a la Barra de Abogados de California al número telefónico 1-800-843-9053.

Allí podrás hablar con un operador en español que te solicitará los datos antes mencionados del abogado que deseas contratar.

Es importante destacar que los notarios públicos en Estados Unidos no son abogados de inmigración.

“Aquí un notario es una persona que puede notificar que su firma es correcta y chequear su identificación con su firma. Ellos pueden ayudar a llenar una forma con información básica, pero ellos no pueden dar consejos sobre su caso y ellos no pueden darle información legal o no deben avisar cómo deben llenar las formas solamente pueden poner la información que piden en la forma”, indicó Atkinson.

Si una persona deja en manos de un notario su caso de inmigración podría perderlo y ser deportado.

“Por su caso de inmigración y por la aplicación que ellos han mandado a migración esta es la responsabilidad del cliente”, dijo Atkinson.

El caso más reciente de fraude migratorio ocurrió en San José cuando Jasmine Sánchez, se entregó a las autoridades después de estafar a varias personas que confiaron en ella para realizar sus trámites migratorios.

Las víctimas también perdieron miles de dólares que nunca recuperarán.

Sánchez fue liberada de la cárcel bajo fianza y se tiene previsto que se presente en corte el 11 de enero de 2022.