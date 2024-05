Hombre vandaliza más de 20 árboles recién plantados en Willow Street en San José

Un hombre fue arrestado luego de vandalizar más de 20 árboles que fueron plantados la semana pasada a lo largo de Willow Street en San José.

El incidente ocurrió el 17 de mayo alrededor de las 5:00 p.m.

Imágenes dadas a conocer por la policía muestran al sospechoso dañando las plantas.

Cornelio Espinoza aseguró que fue testigo de lo sucedido.

“Muy sospechosamente unas 20 veces cruzó la calle hasta la última vez que lo vi corto un árbol al frente de mí, traía unas cortadoras de jardinero y las dejó tiradas”, indicó Cornelio.

Cornelio afirmó que intentó calmar al sospechoso.

“Quise ayudarlo, pero corrió para acá y al día siguiente me di cuenta de la magnitud”, aseguró Cornelio.

El 8 de mayo el alcalde Matt Mahan y el concejal Omar Torres, quien representa ese distrito, plantaron 29 árboles en Willow Street para embellecer al emblemático sector latino.

Ahora de los árboles plantados solo quedan los trocos, la comunidad dijo que lamenta lo sucedido ya que ellos vieron estos arbolitos como un símbolo para combatir la inseguridad que me aseguran se vive en el área.

Una comerciante, quien prefirió no ser identificada por temor, dijo que el sospechoso la amenazó hace seis meses atrás.

“Estaba colocando letreros y le dije ´joven quite eso de ahí ¿por qué está haciendo eso?´ y me dijo ´cállate con malas palabras, te voy a matar´, y yo me heche para atrás y me asusté”, aseveró la comerciante.

Desde hace dos años Telemundo 48 ha reportado las preocupaciones de los comerciantes y residentes de Willow Street quienes aseguran que los indigentes son los que están causando estos problemas.

El concejal Omar Torres indicó estar consiente de la problemática y que ya trabaja en un plan de acción que iniciará en junio con el Departamento de Valley Water.

“En mantener servicios para que podamos sacar nuestra gente que está viviendo en las calles, un tiny, programas de adicción y mental”, expresó Torre.

El concejal le pidió a la comunidad que no se queden callados.

“Para nosotros es importante saber dónde tenemos que poner policías”, indicó Torres.

En abril, la ciudad invitó a la comunidad de ese sector a las juntas del vecindario pero desafortunadamente no se ha visto mucha participación.

“Es muy importante que la comunidad latina vaya a las juntas, es muy importante estar involucrado si gente ve que no tenemos voz nos van a ignorar”, aseveró Torres.

La policía dijo que durante la investigación se dieron cuenta de que el sospechoso tenía una orden de arresto en otro condado.

Ahora la ciudad trabajará en recuperar los árboles vandalizados y esta vez pondrán rejas a sus alrededores.