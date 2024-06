Programa ofrece alimentos gratis durante el verano para niños de San José

El Departamento de Parques y Recreación de San José ofrecerá alimentos gratis a niños de la ciudad a través del programa de comida de verano.

Dylan Kuhlmann-Haley, vocero del Departamento de Parques y Recreación de San José explicó que el programa lo trabajan junto a el estado de California quienes les reembolsan los platos de comida y aperitivos que les dan a los niños.

Kuhlmann-Haley agregó que gracias a esto este año pudieron expandir el programa y la meta es repartir alrededor de 30,000 platos de alimentos.

Yadira Hernández, madre de familia, explicó que este verano le alegró conocer que su hija podrá seguir obteniendo acceso a esos alimentos gratuitos.

“Ahí se ahorra uno un dinerito. Como en la escuela son dos alimentos como el desayuno y el lonche pues es un gran apoyo económico para muchas familias”, indicó Yadira.

A continuación, podrás encontrar las 9 locaciones con sus horarios y días de funcionamiento en los que estarán distribuyendo los alimentos.

LUGAR FECHA HORARIO Bascom Community Center

1000 S. Bascom Ave

San José Del 17 de junio al

9 de agosto Almuerzo: 11:30 a.m - 12:30 p.m.

Snack: 2:30 p.m - 3:30 p.m. Emma Prusch Farm Park

647 S. King Road

San Joseé Del 20 de junio al 16 de agosto Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Snack: 2:30 - 3:30 p.m. Gardner Community Center

520 West Virginia Street

San José Del 10 de junio al 2 de agosto Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Snack: 2:30 - 3:30 p.m. Marijane Hamann Park

2747 Westfield Avenue

San José Del 17 de junio al 9 de agosto

Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Snack: 2:30 - 3:30 p.m. Mayfair Community Center

2039 Kammerer Avenue

San José Del 17 de junio al 9 de agosto

Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Snack: 2:30 - 3:30 p.m. Roosevelt Community Center

901 East Santa Clara Street

San José Del 10 de junio al 2 de agosto Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Snack: 2:30 - 3:30 p.m. Seven Trees Community Center

3590 Cas Drive

San José Del 10 de junio hasta el 2 de agosto

8/02/24 Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Snack: 2:30 - 3:30 p.m. Welch Park

Kenesta Way

San José Del 17 de junio al 9 de agosto Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Snack: 2:30 - 3:30 p.m. Starbird Youth Center

1050 Boynton Ave

San José Del 10 de junio al 2 de agosto Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Snack: 2:30 - 3:30 p.m.

El menú incluye, por ejemplo, alimentos como un burrito, brócoli y manzana. Además de una leche de chocolate, para dar una comida balanceada a los niños que muchas veces no tienen acceso a estos alimentos sanos.

“Yo trato de que no le falte nada, pero siempre es bueno si hay otras opciones, siempre si hay alguna cosa que les guste está bien porque ya ve que a veces los niños no comen bien y uno no puede preparar todo en la casa”, expresó Prisciliano Domínguez, padre de familia.

Prisciliano además invitó a otros padres para que tomen ventaja de este programa que continúa con inscripciones abiertas.

El único requisito para optar por el beneficio es que inscriban a sus hijos en los campamentos de San José Camp o en el FIT Camp, en las 9 locaciones incluidas, ya que todos los niños en estos programas son los que reciben estos alimentos.

El programa continuará por las próximas 9 a 10 semanas hasta que los niños regresen a clases.